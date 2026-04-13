"La armada iraní yace en el fondo del mar": aseguró Trump tras destruir 158 buques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la Armada iraní yace en el fondo del mar tras la destrucción de 158 buques de esa bandera.

A través de un comunicado en su red social, Truth Social, el mandatario confirmó la aniquilación de la fuerza naval enemiga en el marco del conflicto actual y del bloqueo marítimo que su administración impulsa sobre los puertos iraníes.

Detalles de la ofensiva naval

Según la información difundida por el jefe de Estado, las operaciones militares se centraron en las embarcaciones de mayor porte, dejando de lado unidades menores.

"No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido', porque no los considerábamos una gran amenaza", explicó Trump respecto a la estrategia utilizada por el ejército estadounidense para neutralizar el poderío naval de Teherán.

La confirmación de estas bajas masivas se da en un clima de máxima tensión internacional, mientras Washington refuerza la vigilancia en las costas y zonas estratégicas de la región para impedir el tráfico marítimo desde y hacia el país persa.