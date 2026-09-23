La aterradora conexión entre Baba Vanga y el fenómeno El Niño: "La Tierra se volverá..."
La vidente búlgara lanzó una tremenda predicción que muchos relacionan con el fenómeno, que tomó una mayor trascendencia este año.
El Niño ya es un fenómeno que está establecido y se fortalece en el Pacífico ecuatorial. Ese avance reactivó en 2026 el nombre de Baba Vanga, la vidente búlgara a quien le atribuyen una advertencia sobre sequías extremas e inundaciones.
La predicción textual de Baba Vanga sobre la Tierra
Entre las frases que le atribuyen a la pitonisa búlgara figura "la Tierra seca se volverá más reseca y habrá inundaciones", que sus seguidores enlazan con las inundaciones de 2024 en Brasil, donde las lluvias extremas dejaron a más de un centenar de personas sin vida.
En 2026, la mirada se corrió a Centroamérica. En el Corredor Seco, la población atraviesa la peor sequía que recuerda; la comida escasea y los campesinos venden el ganado antes de que muera.
Otras versiones agregan que, para 2033, la vidente habría pronosticado el derretimiento completo de los casquetes polares y un aumento desmedido del nivel del mar.
El Niño se fortalece y esto anticipan los organismos
La Organización Meteorológica Mundial informó el 3 de septiembre que El Niño está establecido y que podría sostenerse hasta febrero de 2027, con una probabilidad cercana al 100%.
La NOAA calcula más de un 90% de probabilidad de un episodio muy fuerte entre el otoño y el invierno boreales de 2026-2027, que coinciden con la primavera y el verano de Argentina. Además, asigna un 75% de chances de una intensidad que superaría a la de cualquier evento registrado desde 1950. La OPS advirtió el 18 de septiembre que los efectos ya se observan en distintas partes de las Américas.