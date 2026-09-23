La aterradora conexión entre Baba Vanga y el fenómeno El Niño: "La Tierra se volverá..."

El Niño ya es un fenómeno que está establecido y se fortalece en el Pacífico ecuatorial. Ese avance reactivó en 2026 el nombre de Baba Vanga, la vidente búlgara a quien le atribuyen una advertencia sobre sequías extremas e inundaciones.

La predicción textual de Baba Vanga sobre la Tierra

Entre las frases que le atribuyen a la pitonisa búlgara figura "la Tierra seca se volverá más reseca y habrá inundaciones", que sus seguidores enlazan con las inundaciones de 2024 en Brasil, donde las lluvias extremas dejaron a más de un centenar de personas sin vida.

En 2026, la mirada se corrió a Centroamérica. En el Corredor Seco, la población atraviesa la peor sequía que recuerda; la comida escasea y los campesinos venden el ganado antes de que muera.

El Niño ya es un fenómeno que está establecido y se fortalece en el Pacífico ecuatorial.

Otras versiones agregan que, para 2033, la vidente habría pronosticado el derretimiento completo de los casquetes polares y un aumento desmedido del nivel del mar.

El Niño se fortalece y esto anticipan los organismos

La Organización Meteorológica Mundial informó el 3 de septiembre que El Niño está establecido y que podría sostenerse hasta febrero de 2027, con una probabilidad cercana al 100%.

La NOAA calcula más de un 90% de probabilidad de un episodio muy fuerte entre el otoño y el invierno boreales de 2026-2027, que coinciden con la primavera y el verano de Argentina. Además, asigna un 75% de chances de una intensidad que superaría a la de cualquier evento registrado desde 1950. La OPS advirtió el 18 de septiembre que los efectos ya se observan en distintas partes de las Américas.