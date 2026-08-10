Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
MENSAJE

La Cancillería de Colombia agradeció el apoyo internacional ante el fatal terremoto

El ministro Omar Bula coordina con la UNGRD la recepción de ayuda enviada por distintos países tras el sismo de este lunes.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Colombia, manifestó públicamente su agradecimiento a la comunidad internacional por las muestras de solidaridad recibidas tras los devastadores temblores en Colombia registrados este lunes 10 de agosto. 

La diplomacia colombiana activó canales inmediatos para encauzar el ofrecimiento de asistencia técnica y humanitaria de países aliados frente a la emergencia nacional.

Gestiones de la Cancillería y coordinación del Canciller Omar Bula

Siguiendo las directivas del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Omar Bula mantiene conversaciones constantes con embajadores y representantes diplomáticos de diversos Estados que han ofrecido respaldo logístico al pueblo colombiano.

El comunicado oficial del Palacio de San Carlos difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa textualmente: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su agradecimiento a la comunidad internacional por su solidaridad, luego de los fuertes temblores que afectaron al país este lunes 10 de agosto".

"Siguiendo indicaciones del presidente Abelardo De La Espriella, el Canciller Omar Bula ha estado en contacto permanente con representantes de diversos países que han ofrecido su apoyo al gobierno y al pueblo colombiano ante la emergencia", agregó.

Articulación con la UNGRD para la ayuda humanitaria

Para garantizar una recepción rápida de la cooperación exterior, la diplomacia colombiana trabajará codo a codo con los organismos nacionales de socorro.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) la recepción de la asistencia humanitaria para apoyar la respuesta del país, la cual está siendo liderada por el presidente De La Espriella", concluyó el documento.

La iniciativa del Gobierno de Colombia busca centralizar la asistencia estratégica en las regiones más golpeadas por el movimiento telúrico, agilizando la llegada de recursos a los damnificados.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?
UNO POR UNO

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

4
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

5
Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen
HOMICIDIO

Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

Últimas noticias de Colombia