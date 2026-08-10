La Cancillería de Colombia agradeció el apoyo internacional ante el fatal terremoto

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Colombia, manifestó públicamente su agradecimiento a la comunidad internacional por las muestras de solidaridad recibidas tras los devastadores temblores en Colombia registrados este lunes 10 de agosto.

La diplomacia colombiana activó canales inmediatos para encauzar el ofrecimiento de asistencia técnica y humanitaria de países aliados frente a la emergencia nacional.

Gobierno de Colombia agradece solidaridad de la comunidad internacional luego de los temblores de este lunes. pic.twitter.com/xabwguaDGQ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 10, 2026

Gestiones de la Cancillería y coordinación del Canciller Omar Bula

Siguiendo las directivas del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Omar Bula mantiene conversaciones constantes con embajadores y representantes diplomáticos de diversos Estados que han ofrecido respaldo logístico al pueblo colombiano.

El comunicado oficial del Palacio de San Carlos difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa textualmente: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su agradecimiento a la comunidad internacional por su solidaridad, luego de los fuertes temblores que afectaron al país este lunes 10 de agosto".

"Siguiendo indicaciones del presidente Abelardo De La Espriella, el Canciller Omar Bula ha estado en contacto permanente con representantes de diversos países que han ofrecido su apoyo al gobierno y al pueblo colombiano ante la emergencia", agregó.

Articulación con la UNGRD para la ayuda humanitaria

Para garantizar una recepción rápida de la cooperación exterior, la diplomacia colombiana trabajará codo a codo con los organismos nacionales de socorro.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) la recepción de la asistencia humanitaria para apoyar la respuesta del país, la cual está siendo liderada por el presidente De La Espriella", concluyó el documento.

La iniciativa del Gobierno de Colombia busca centralizar la asistencia estratégica en las regiones más golpeadas por el movimiento telúrico, agilizando la llegada de recursos a los damnificados.