La CIA alertó que Rusia prepararía ataques con drones en Italia, España y Francia

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) compartió con diversos gobiernos europeos información acerca de un posible uso del dron Gerbera enfocado en los países del sur de Europa que celebrarán elecciones en 2027.

La advertencia surge a raíz de datos obtenidos sobre planes rusos que contemplan el empleo de estos dispositivos contra España, Francia o Italia, según informó el diario El Mundo mediante fuentes de defensa de Lituania y diplomáticas.

Según esa advertencia de la agencia estadounidense, Rusia está dispuesta a lanzar "un posible ataque de drones desde el mar hacia sus playas y balnearios más famosos". Se trata de la primera información del lanzamiento de una "guerra híbrida" rusa en Europa más masiva.

De acuerdo con la información difundida, los ataques podrían ejecutarse desde el mar ocultando los aparatos en contenedores a bordo de embarcaciones de tráfico comercial ordinario.

El método ha sido equiparado con tácticas previas de Ucrania mediante el contrabando de vehículos aéreos no tripulados para atentar contra bases aéreas en Rusia.

Las autoridades lituanas identificaron que el modelo implicado sería el Gerbera, un artefacto de dos metros de longitud y 18 kilos de peso con autonomía de hasta 600 kilómetros y una velocidad aproximada de 160 km/h, susceptible de ser lanzado desde buques mercantes mediante catapultas.

Si bien una sola unidad transporta una carga explosiva limitada de entre cuatro y cinco kilos -lo que descarta la destrucción de grandes instalaciones-, el objetivo consistiría en provocar incendios, dañar equipos o paralizar de manera temporal infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos.

Analistas estiman que se trataría de una estrategia de naturaleza simbólica y disruptiva destinada a evidenciar la capacidad de alcance en la retaguardia europea sin cruzar fronteras terrestres.

El escenario se sustenta en precedentes recientes, tales como la detección en febrero de un dron despegando desde un buque de inteligencia ruso en el estrecho de Öresund, además del antecedente en el aeropuerto alemán de Leipzig atribuido por Berlín a los servicios de inteligencia de Moscú.

En el plano político, la elección de España, Francia e Italia respondería a su vulnerabilidad de cara a los comicios de 2027 y a la posible explotación del desgaste social respecto al conflicto bélico.

La divulgación de estos informes a Lituania y otros socios se produjo tras los movimientos diplomáticos del director de la CIA, John Ratcliffe, y se enmarca en un contexto de escalada de actividades híbridas.

Voceros internacionales, como el canciller lituano Kestutis Budrys y representantes de la inteligencia de Dinamarca, alertaron sobre crecientes riesgos dirigidos a la infraestructura crítica.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el canciller polaco, Radoslaw Sikorski, coincidieron en señalar que las acciones híbridas -que incluyen incendios y sabotajes- forman parte de una campaña orientada a disuadir el respaldo europeo a Ucrania.

Adicionalmente, reportes de prensa en Polonia indicaron que la CIA advirtió a Varsovia sobre posibles maniobras para desestabilizar su sistema financiero, con la infraestructura submarina del mar Báltico en el punto de mira.

En contraste con estas evaluaciones de riesgo, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, estimó que las proyecciones de una agresión inminente carecen de sustento debido al desgaste de las fuerzas rusas en territorio ucraniano, mientras que desde el Kremlin se rechazan de forma sistemática las acusaciones sobre operaciones de sabotaje en países de la OTAN.



