La CIA desclasificó más de 70 archivos que advertían sobre posibles atentados en Estados Unidos

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) relevó más de 70 informes sobre investigaciones que fueron elaborados entre 1998 y 2001, en los que advertían sobre la posibilidad de que se produzcan ataques terroristas en el país.

Los informes que contenían 69 archivos inéditos de 71 que habían sido analizados, remarcaban la injerencia que podrían tener personalidades como Osama Bin Laden y Al Qaeda en perjuicio de la seguridad estadounidense.

En la publicación, que superó las 100 páginas, expusieron los informes diarios presidenciales que habían sido entregados a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush sobre las amenazas que representaban estos grupos armados durante el periodo previo al 11S.

Las advertencias sobre el ataque terrorista

Una de las primeras alertas que enviaron desde el gobierno estadounidense se produjo el 10 de septiembre de 1998, tres años antes del trágico 11S, en la que expresaban que un grupo vinculado a Bin Laden "podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos".

Durante los primeros días de diciembre, desde los organismos de inteligencia nacionales, habían expresado que el líder saudí y sus aliados se preparaban "para atacar Estados Unidos mediante el secuestro de aviones".

El documento del 6 de agosto del 2001 advertía que se mostraban "patrones de actividad sospechosa en el país" que eran compatibles "con preparativos para secuestros u otros tipos de ataques, incluida la vigilancia reciente de edificios federales en Nueva York".

Se cumplieron 25 años del atentado a las Torres Gemelas.

Los informes que se dieron a conocer este viernes, en el 25 aniversario del atentado a las Torres Gemelas, aseguraban que en 2001 había aproximadamente más de 70 investigaciones exhaustivas "relacionadas con Bin Laden".

Sin embargo, un exfuncionario de inteligencia detalló que hubo numerosos puntos con advertencias sobre amenazas, incluso algunos que estaban datados de 1996, no habían sido incluidos en esta divulgación.



