La cifra de muertos en Nepal sigue en aumento y alertan el riesgo de otra inundación

Los equipos de búsqueda y rescate en Nepal actualizaron que ya son 469 las personas encontradas sin vida tras la riada repentina que ocurrió el último miércoles por el deshielo de un glaciar en la zona de montaña del Himalaya. Así lo informó este viernes la Policía de Nepal en un comunicado. Sin embargo, también alertaron el freno de las tareas de asistencia a las víctimas por el desborde de un lago.

Según la información oficial, hasta el momento hay 1.545 personas que fueron rescatadas, mientras se pausaron las tareas de asistencia en las regiones afectadas. Además, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal detalló que hasta las 22 del jueves (hora local) el número de personas con las que se perdió contacto ascendía a 977.

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal indicó que 31 ciudadanos extranjeros fueron rescatados de las zonas afectadas. A su turno, la Policía de Nepal hizo un llamado a todas las familias afectadas por el desastre para que acudan a la estación de policía más cercana y entreguen la información y los documentos correspondientes de las personas desaparecidas.

Alerta por un lago desbordado y rescates pausados

Esta jornada, Nepal y China encendieron las alarmas al paralizar las operaciones de búsqueda y rescate en la zona afectada por la catástrofe que destruyó el paso fronterizo de Gyirong, en el suroeste del Tíbet.

Esto se debe a que un lago de montaña formado por los escombros del desastre comenzó a desbordarse y pone en riesgo la vida de los equipos de emergencia desplegados en el terreno afectado.

La avalancha de lodo causó numerosas víctimas a lo largo de la frontera entre China y Nepal.

Como consecuencia, las autoridades del condado tibetano de Gyirong ordenaron la suspensión temporal de las tareas tras detectar que el embalse natural acumulaba más de dos millones de metros cúbicos de agua y ya presentaba desbordamientos.

La acumulación, ubicada a unos 2.950 metros de altitud y a más de diez kilómetros del paso fronterizo, se encuentra cerca de 1.000 metros por encima de la zona de rescate. Esto eleva la amenaza de una descarga repentina capaz de desencadenar nuevas crecidas o corrimientos de lodo sobre las comunidades que yacen aguas abajo.

El nuevo lago en medio del Himalaya es el resultado del bloqueo de un cauce por la acumulación de lodo y rocas que la riada dejó en su paso. Su formación ya había provocado evacuaciones preventivas en poblados cercanos este jueves.

Desde el lado nepalí, las autoridades también detuvieron las tareas de rescate en el valle del río Trishuli luego de que el mismo embalse comenzara a desbordar. La interrupción coordinada entre los dos países refleja la magnitud de la amenaza que el lago represado representa .

Como bien se informó, la tragedia tuvo su origen en el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí situado a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud. Ese derrumbe arrastró rocas y materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo que descendió por los sistemas fluviales del Himalaya, arrasó el puesto fronterizo y generó el lago que ahora amenaza con reabrir la crisis humanitaria.



