La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

Los conductores del noticiero de la NBC News de Los Ángeles se mostraron consternados cuando debieron confirmar que el helicóptero accidentado era el que utilizaba el equipo de Noticias 4 y que sus dos ocupantes, compañeros de trabajo, habían fallecido.

Hasta ese momento, los conductores tenían conocimiento de que un helicóptero de noticias se había estrellado y que habían perdido contacto con sus compañeros que cubrían un accidente de tránsito, pero todavía no contaban con la confirmación sobre los ocupantes.

La noticia comenzó a tomar otra dimensión para los periodistas cuando, durante el vivo, les informaron que la aeronave era la de la cadena: "Fuimos reconstruyendo los hechos, sabíamos que se trataba de un helicóptero de noticias y que habíamos perdido contacto con nuestro equipo. Acabamos de recibir la confirmación", explicó Colleen Williams.

La aeronave era el "NewsChopper4", que había sido enviada para realizar la cobertura aérea de un choque entre un colectivo y una camioneta, en el cual habían muerto dos personas y seis resultaron heridas.

La caída del helicóptero ocurrió a unos 2,4 kilómetros del lugar del choque de tránsito, en Chatsworth, y provocó la muerte de los dos ocupantes de la aeronave, la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, y de una persona que se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial.

Al momento de confirmar la peor noticia, la presentadora agregó, con congoja: "Nos tomaremos unos minutos para asimilar la noticia y reorganizarnos pero, mientras tanto, si surge alguna novedad -como una conferencia de prensa o cualquier otro acontecimiento relevante-, interrumpiremos la programación para informarles al respecto".

El dramatismo de la noticia en vivo

El periodista Robert Kovacik se encontraba en la zona del accidente y fue uno de los encargados de seguir de cerca lo que ocurría, si bien en los primeros momentos desconocía que el helicóptero que había caído era en el que viajaban sus compañeros.

"Acabo de ver un helicóptero de la NBC en Sears. Nos preocupa porque no sabemos de dónde viene ni siquiera si es un helicóptero de noticias. Estamos averiguando la situación en este momento", relató, mientras buscaba información entre los vecinos.

Con el paso de los minutos, Kovacik pudo confirmar la identidad de la aeronave y supo que se trataba del helicóptero en el que viajaban sus compañeros de Noticias 4 que fueron a cubrir un accidente y terminaron siendo ellos la noticia del día.