La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en la historia los 40 billones de dólares, según datos oficiales difundidos por el Departamento del Tesoro.

El pasivo estatal alcanzó exactamente los 40,047 billones de dólares, marcando un incremento acelerado al sobrepasar esta cifra apenas cinco meses después de haber rebasado el umbral de los 39 billones.

Factores detrás del vertiginoso incremento fiscal

El crecimiento del endeudamiento responde en gran medida a la disminución de ingresos tras el fallo del Tribunal Supremo que dejó sin efecto el cobro de aranceles a las importaciones.

En la actualidad, el gasto de la administración encabezada por Donald Trump excede en unos dos billones de dólares anuales a sus ingresos fiscales.

A esta brecha se suma el impacto acumulado de la reforma fiscal aprobada el año pasado, proyectada para elevar el déficit de Estados Unidos por encima de los cuatro billones de dólares durante la próxima década.

La relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto se ha deteriorado en paralelo al aumento del gasto federal.

El peso de los intereses y las presiones del mercado

El costo de financiamiento representa uno de los mayores compromisos financieros para el Gobierno Federal, con más de un billón de dólares destinados al pago de intereses anuales.

Esta suma se posiciona como la segunda partida presupuestaria más elevada de la nación, situándose únicamente por detrás del Seguro Social.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, monitorea un escenario en el que la rentabilidad del bono estadounidense a 30 años registró su nivel más alto en casi dos décadas.

Los mercados financieros reaccionaron con inquietud ante la posibilidad de nuevas presiones inflacionarias derivadas de los conflictos internacionales.