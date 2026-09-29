La dramática historia de un argentino que buscaba trabajo y terminó siendo prisionero de guerra en Ucrania

El conflicto entre Ucrania y Rusia lleva más de cuatro años y durante todo este tiempo se presentaron todo tipo de historias como la de Roberto Yamil Ibrahim, el primer ciudadano argentino en ser tomado prisionero de guerra en territorio ucraniano, tras haber sido engañado para unirse a combatir junto al ejército ruso cuando el solo estaba buscando un trabajo.

La información fue dada a conocer por el proyecto ucraniano "Quiero Vivir". El argentino tiene 37 años, es padre de dos hijos y fue detenido en agosto de 2026, meses después de interesarse en una propuesta laboral "bien remunerada" publicada en la red social.

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Tras completar una solicitud, Ibrahim fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se organizaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para combatir del lado ruso.

Incluso, no tenía pasaporte para salir del país; pero, de acuerdo con el relato difundido por Quiero Vivir, el reclutador gestionó los documentos necesarios para el viaje, incluidos el visado y pasajes de avión.

Viaje a Rusia





Una vez resuelta la documentación, el hombre viajó hacia Moscú, con escalas en Roma y Estambul. El 11 de abril de 2026 llegó a la capital rusa, donde fue recibido por otro reclutador junto a otros latinos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos, que habían viajado para incorporarse a las fuerzas militares. Luego fueron trasladados a un centro de entrenamiento ubicado en la región rusa de Vorónezh.

En mayo de 2026, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman, donde se sumó al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso, pero el 6 de julio todo cambió cuando fue herido en una batalla, y tras ser internado casi tres semanas y sin recibir el alta médica, fue enviado otra vez a una unidad militar.

Integró el 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, específicamente un grupo de soldados que habían sufrido heridas anteriormente. Para mediados de agosto de 2026, Ibrahim fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece con otros extranjeros que habían integrado las fuerzas rusas, según la información publicada por el proyecto ucraniano.