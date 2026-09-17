La estremecedora profecía del fin del mundo de Nostradamus y Baba Vanga: ¿Qué pasará con la IA?

Nostradamus y Baba Vanga volvieron a quedar en el centro de la escena por sus supuestas profecías relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA).

Las predicciones comenzaron a circular nuevamente en redes sociales en medio de las advertencias de investigadores y especialistas sobre los riesgos que podría generar el avance de esta tecnología.

Una de las interpretaciones más difundidas apunta a una cuarteta escrita por Nostradamus en 1555. Sin embargo, vale aclarar que el texto original no menciona computadoras ni inteligencia artificial y la relación con la tecnología surgió a partir de una reinterpretación posterior.

Qué dicen las profecías de Nostradamus y Baba Vanga sobre la IA

El pasaje atribuido a Nostradamus corresponde a la Centuria IV, Cuarteta 31. En el texto aparecen referencias a "el nuevo sabio de cerebro solitario" y a "discípulos" que invitan a alguien a ser "inmortal".

A partir de esas imágenes, algunas interpretaciones modernas vincularon la cuarteta con un supuesto desarrollo tecnológico capaz de reproducir o conservar la mente humana.

Una de las versiones más conocidas apareció en 1989, en el libro Conversaciones con Nostradamus, de la hipnoterapeuta estadounidense Dolores Cannon. Según esa interpretación, el verso describiría a un genio del futuro que copiaría su mente en una "computadora orgánica" para evitar su propia muerte física.

De esta manera, la referencia a la inteligencia artificial no surge del escrito original de Nostradamus, sino de una interpretación publicada más de cuatro siglos después.

Algo similar ocurre con Baba Vanga, la mística búlgara que murió en 1996. Sus seguidores le atribuyen distintas predicciones vinculadas con el avance de la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el trabajo y la sociedad.

Entre las supuestas profecías aparece la idea de que la IA podría tomar el control de importantes industrias y provocar una fuerte transformación del empleo, además de generar nuevos desafíos éticos.

También circulan versiones que aseguran que algunas de sus predicciones para 2026 ya se habrían cumplido, entre ellas referencias a desastres naturales y al reemplazo de trabajadores humanos por sistemas automatizados.

Sin embargo, al igual que sucede con varias de las profecías atribuidas a Nostradamus, no existe un registro contemporáneo y verificable que permita confirmar que Baba Vanga realizó específicamente esas predicciones.