La ganadora del Nobel de la Paz chicaneó a Donald Trump: "Quizás comparta el premio con él"

Tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay no solo se mostró contenta por la distinción sino que chicaneó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresar: "Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con él".

Al salir de los Tribunales de Nuremberg donde trabaja, la jueza fue captada entre ovaciones por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que compartió la filmación en su cuenta en la red social X.

Sobre su primera reacción, Pillay (85), afirmó que pensó que "era una broma" cuando uno de sus colaboradores le dijo que era la ganadora del premio.

"En este lugar, sus aplausos significan mucho para mí. De verdad que significan mucho. Ya saben, a nadie le gusta recibir un premio, un galardón o cualquier reconocimiento a menos que el público esté de acuerdo en que uno se lo merece. Por eso, así es como valoro sus aplausos de hoy", agradeció Pillay a sus "amigos y colegas, todos los cuales apoyan los derechos humanos".

Reconocimiento

En tanto, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo, afirmó que "la galardonada de este año fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente".

"El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral fueron constantes a lo largo de su larga trayectoria profesional", destacaron desde el Comité Nobel.

"Pueden imaginarse cuán sorprendida me sentí. ¿Por qué se necesitaría valentía para decir la verdad? Uno interpreta la ley, analiza todos los hechos y trata de tomar una decisión imparcial", sostuvo sobre su trabajo como jueza de la Corte Internacional de Justicia.

El premio que no fue

Por otra parte, el miércoles pasado, Trump había declarado que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz porque, según afirmó, "resolvió ocho conflictos y evitó, quizás, la destrucción total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear".

El año pasado, ya había expresado que se merecía el premio pero la distinción fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado quien tras recibirlo le entregó su medalla de oro al estadounidense.

Quién es Navanethem Pillay

Pillay nació en la ciudad sudafricana de Durban, en una familia de origen tamil bajo el régimen del apartheid, se convirtió en abogada y pionera en la defensa de los derechos humanos.

Desde el inicio, enfrentó la discriminación y exclusión, y defendió a figuras como Nelson Mandela y opositores al sistema racista sudafricano. Ese compromiso la llevó a ocupar cargos clave en la justicia internacional. Fue jueza en la Alta Corte de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional.

Además, se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidió la comisión de investigación independiente de la ONU, que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Navanethem "Navi" Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 (The Nobel Prize).

Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

"En casos históricos ante tribunales internacionales, demostró que las herramientas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia", destacaron desde el Comité Nobel.

"Su independencia, pericia y firmeza la convirtieron en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo", agregaron.

Importante en conflicto africano

En casos históricos, Pillay fue clave para que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda reconociera que la violación y violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio.

También impulsó un precedente legal al lograr que, por primera vez, un acusado enfrentara cargos de incitación al genocidio solo por difundir propaganda.

"Navi Pillay les exigió responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y les dio esperanza a las víctimas de la violencia y de conflictos. En todos los cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el Estado de derecho", manifestaron desde el Comité Nobel.

El anuncio del ente noruego (The Nobel Prize).

El Comité Nobel advirtió que el orden internacional basado en reglas atraviesa una etapa de fuerte presión, con instituciones atacadas y un resurgimiento de la política de poder por sobre el respeto a la ley.

"La historia demostró que un mundo que opera sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano", recordaron. En ese contexto, subrayaron la necesidad de figuras como Pillay, que sostienen "la delgada línea entre el orden y el caos".