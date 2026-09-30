La heroica reacción de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia: retuvieron al agresor, salvaron la vida del piloto y controlaron la aeronave

Luego del paso de las horas que mantuvieron en vilo a cientos de pasajeros que iban en un vuelo de FlyDubái (FZ 1073) desde Emiratos Árabes Unidos hacia Israel, y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita, se conocieron detalles de la heroica actuación de pasajeros que retuvieron al atacante, le salvaron la vida al piloto e hicieron todo lo necesario para que la aeronave no se estrellara.

Mientras se investiga qué ocurrió en pleno vuelo, las autoridades israelíes creen que el copiloto apuñaló al comandante de la aeronave para tomar el control del avión y estrellarlo, aunque el motivo aún no fue esclarecido.

La aeronave descendió 5.303 metros (17.400 pies) en menos de dos minutos alrededor de la 1:20 a. m., hora del Este, según muestran los datos de seguimiento del vuelo.

"Hubo momentos de enorme ansiedad. No pudimos contactarla. Entendemos que allí no hay señal y que sus tarjetas SIM no les permiten comunicarse", dijo una joven ya que su madre viajaba con una amiga y debía volver a Israel vía Dubái.

Pelea en la cabina





El avión desapareció inicialmente de los sistemas de seguimiento de vuelos, lo que alimentó los temores de un secuestro, y tras minutos de incertidumbre, la aeronave aterrizó de emergencia en territorio saudí y los pasajeros quedaron a la espera de un avión especial enviado por la compañía para trasladarlos a Israel.

El enfrentamiento comenzó dentro de la cabina cuando uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó expulsarlo del sector de mando, según el relato de un pasajero israelí a The Jerusalem Post. Durante el incidente, el avión habría iniciado un descenso pronunciado.

El avión logró aterrizar en Arabia Saudita.

Los pasajeros israelíes ubicados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y forcejearon con el atacante mientras la aeronave perdía altura. Dos pilotos que se encontraban sentados en la parte posterior parecían paralizados por la situación, hasta que uno de los viajeros les pidió que ingresaran para retomar el control.

El grupo logró retirar al agresor de la cabina y permitir que los otros dos pilotos ocuparan sus puestos. Uno de ellos tomó el mando del avión, mientras que el segundo necesitó más tiempo para recuperarse de la conmoción.

Terror en las alturas





El piloto herido se encontraba en estado crítico, de acuerdo con ese testimonio, pero un dentista israelí que viajaba a bordo quien le brindó atención y logró salvarle la vida.

Uri, otro pasajero, describió el miedo que se extendió en el avión: "Estoy traumatizado. Espero buenas noticias. Nos dijeron que un avión viene hacia aquí y realmente esperamos que sea cierto. La gente sigue aterrada, especialmente después de que el avión descendió de golpe".

Heroica actuación en el avión





El pasajero sostuvo que el incidente pareció tener una intención suicida: "Por lo que entiendo, el piloto intentó matarse junto con nosotros. Al parecer fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar".

Por otra parte, una grabación mostró a un pasajero con manchas de sangre en la camisa después de intervenir para separar a los dos pilotos. Los viajeros israelíes habrían sido quienes contuvieron al hombre que provocó la alteración, varios de ellos veteranos de unidades de combate.

El piloto resultó herido en la pelea.

La madre de Ofir Spiegel, director de una empresa de relaciones públicas, regresaba a Israel tras unas vacaciones en Tailandia. La mujer explicó a su hijo que los pasajeros entendieron que existía un problema con uno de los pilotos cuando el avión descendió abruptamente.

"Todos los pasajeros están bien, pero hubo momentos de ansiedad", afirmó. Al momento de ese relato, los viajeros continuaban dentro de la aeronave y todavía no habían podido descender.

La hija de Yasmin Abukasis, Miriam, también viajaba en el avión. "Miriam dijo que escuchó gritos y que un hombre sacó un cuchillo o una navaja, inmovilizó al piloto contra el suelo y había mucha sangre en el lugar", declaró a Reuters.

Hipótesis de Israel





En Israel crece la sospecha de un atentado, ya que el Canal 12 y Ynet hablan de una evaluación firme de que se trató de un intento de ataque, aunque no puede afirmarse de manera definitiva.

Un funcionario israelí dijo que se evitó "el desastre más grave", y otro dijo que las autoridades lo tratan como un incidente terrorista y consideran un intento de estrellar el avión. Un funcionario israelí dijo a AP que Israel cree que pudo ser un intento de atacar a israelíes.

Israel cree que pudo tratarse de un intento de atentado (Archivo).

Pero The Times of Israel señaló que se examinan otras hipótesis, entre ellas un episodio de salud mental sin motivación nacionalista, y que ninguna autoridad israelí, saudita o emiratí emitió una declaración oficial sobre las circunstancias.