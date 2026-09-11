La historia de los argentinos que murieron en el atentado a las Torres Gemelas

El atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas cambió para siempre la historia contemporánea, marcando un antes y un después en la seguridad global, la geopolítica y la vida cotidiana en todo el planeta. A un cuarto de siglo de aquella tragedia que golpeó al corazón de Nueva York, el recuerdo de las víctimas fatales y el impacto de los testimonios cobran un valor ineludible en cada aniversario.

En la mañana de esa jornada, cuatro aviones impactaron contra distintos objetivos estadounidenses causando casi 3.000 muertos, más de 25.000 heridos. La Argentina no escapó a la magnitud de este designio trágico.

Entre las miles de personas que perdieron la vida en el World Trade Center, se encontraban cinco argentinos, cuyas historias particulares resumen el horror y la dimensión humana del ataque perpetrado por aviones comerciales convertidos en misiles.

Las historias de las víctimas reflejan perfiles diversos, unidos por un destino fatal en las Torres Gemelas:

Mario Santoro: Oriundo de Rosario, trabajaba como paramédico en Nueva York. El 11 de septiembre se encontraba de licencia, pero al ver desde su casa el humo en una de las torres, decidió acudir al lugar. "Voy para allá, me van a necesitar", le dijo a su esposa antes de partir. Fue su última comunicación. Su nombre figura hoy entre los héroes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Mario Santoro era rosarino y trabajaba como paramédico en Nueva York.

Sergio Villanueva: Nacido en Bahía Blanca, se desempeñaba como bombero del FDNY. Su turno había finalizado a las 8 de la mañana, pero tras los ataques se volvió a colocar el equipo y regresó al World Trade Center para sumarse a las tareas de rescate. Tenía 33 años y fue visto con vida por última vez en la Torre Norte.

Sergio Villanueva en la foto oficial en la página de los Bomberos de Nueva York.

Pedro Grehan: Nacido en San Isidro en 1965, trabajaba como analista financiero para la firma Cantor Fitzgerald en el piso 101 de la Torre Norte. Había llegado a su oficina temprano, poco después de las 6:30. El primer impacto ocurrió unos pisos por debajo de su ubicación; aunque logró descender, murió en el desastre y sus restos nunca fueron encontrados.

Pedro Grehan era un broker que trabajaba en las Torres Gemelas.

Gabriela Waisman: Nacida en el barrio porteño de Caballito, tenía 33 años, era psicóloga y desarrollaba su carrera profesional en la empresa de software Sybase. Ese día realizaba una presentación en el piso 106 de la Torre Norte. Logró comunicarse varias veces con su familia para reportar la presencia de humo y la dificultad para respirar, hasta que las comunicaciones se interrumpieron.

Gabriela Waisman estaba en el piso 106 de una de las Torres por una jornada de trabajo.

Guillermo Alejandro Chalcoff: Empresario porteño de 41 años y presidente de Accutek Information Systems. No tenía previsto estar en el complejo ese día, pero una reunión lo condujo a las oficinas de Marsh & McLennan, ubicadas en los pisos superiores de la Torre Norte. Debido a que contaba con ciudadanía estadounidense, figuró inicialmente en las listas de víctimas de ese país; su condición de argentino fue formalmente incorporada a la nómina oficial años después, en 2009. Sus restos tampoco pudieron ser recuperados.

Guillermo Alejandro Chalcoff estaba en una reunión en uno de los últimos pisos de la Torre Norte.

Entre la tragedia y el heroísmo





Mientras que tres de los argentinos quedaron atrapados de manera directa por la destrucción de los edificios, los casos de Mario Santoro y Sergio Villanueva quedaron grabados a fuego por la decisión tomada en medio del caos: ingresar voluntariamente al epicentro del desastre para intentar salvar vidas, aun a costa de la propia.

A veinticinco años de aquel fatídico septiembre, sus nombres continúan vivos en la memoria colectiva y en los monumentos de homenaje en Nueva York, como un recordatorio indeleble del alcance global del atentado que transformó al mundo.



