La historia del argentino que espera ser ejecutado en Estados Unidos desde hace 30 años

Tras la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejecutar por fusilamiento al exmayor Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 personas e hirió a otras 32 en una base militar de Texas en 2009, otro caso aparece en la "escena" y tiene que ver con un argentino.

Se trata del cordobés Víctor Saldaño, quien fue condenado en 1996 a la pena de muerte en Estados Unidos, pero la sentencia no se cumplió y sigue encerrado en la Unidad Allan B. Polunsky del Departamento de Justicia Criminal de Texas, donde espera una posible ejecución en el llamado "corredor de la muerte".

Saldaño tenía 23 años cuando entró en forma ilegal a los Estados Unidos en 1995. Primero vivió en Nueva York y luego viajó a Dallas, Texas, donde conoció al mexicano Jorge Chávez.

Junto a él, en noviembre de ese año, mataron al vendedor de computadoras Paul King para robarle la billetera, con 50 dólares, y el reloj, en la ciudad de Plano. En 1996, fue sentenciado a la pena máxima, mientras que a Chávez le dieron cadena perpetua.

Misma pena con el paso de los años

En el proceso, uno de los psicólogos que analizó el comportamiento del argentino dijo que "los latinos son más propensos a cometer estos crímenes". Esa idea fue determinante para que se anulara la sentencia y se lo volviera a juzgar y en 2004 Saldaño volvió a recibir la misma pena.

Desde entonces, el argentino continúa recluido en condiciones extremas, a la espera de una decisión final. En una entrevista, Saldaño describió su situación: "Ahorita ya no sé qué hacer, estoy desesperado, camino de un lado al otro, soy como un ratón en un cajoncito".

Víctor Saldaño al momento de ser detenido en Estados Unidos (Archivo).

En 2026, el abogado Benjamín Wolf presentó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se revise la sentencia de Saldaño. En su presentación, Wolf argumentó que el argentino "demostró al menos una alegación prima facie de discapacidad intelectual" y que "padecía esquizofrenia antes del crimen".

Además, señaló que el tiempo pasado en el corredor de la muerte agravó su estado, aunque no fue la causa principal de su enfermedad mental. El caso de Saldaño sigue abierto y su futuro depende de la decisión de la Corte Suprema, mientras continúa esperando una resolución tras tres décadas de encierro.



