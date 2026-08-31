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Lunes, 31 de agosto de 2026

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La Justicia de Bolivia extendió la prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

Un juez de ese país estableció que el consultor político deberá cumplir otros 180 días de detención preventiva en Chonchocoro. Durante la audiencia, Cerimedo negó que intentara fugarse y aseguró que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares.

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En las últimas horas, un tribunal boliviano dictó una segunda prisión preventiva contra Fernando Cerimedo en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Douglas Borda resolvió que el consultor permanezca detenido durante seis meses, mientras avanza la causa judicial en su contra.

La decisión fue tomada tras una audiencia virtual que se extendió durante aproximadamente seis horas. Cerimedo participó desde su celda en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y se confirmó que deberá cumplir la nueva medida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz. Por ahora, no se confirmó si será trasladado.

Durante la audiencia, el consultor negó que tuviera intenciones de fugarse y afirmó que quiere finalizar el proceso judicial. Cerimedo sostuvo que le "arruinaron la vida" y aseguró que permanece detenido "por algo que no ocurrió". Además, rechazó la versión de la Fiscalía boliviana sobre un supuesto intento de eludir a la Justicia.

Uno de los principales elementos de la investigación son los allanamientos realizados en domicilios vinculados al acusado. Según informó la Fiscalía, durante los procedimientos fueron secuestrados 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros en cantidades que no fueron precisadas.

Consultado sobre su situación económica, Cerimedo declaró que sus ingresos anuales alcanzan aproximadamente un millón de dólares. El consultor atribuyó ese nivel de ingresos a su trabajo como estratega y asesor de campañas políticas. También explicó ante la Justicia cuáles son las empresas y actividades comerciales que posee.

En otra declaración ante la Fiscalía, Cerimedo reconoció que colaboró con la campaña presidencial de Rodrigo Paz. "Ayudé en consejos de comunicaciones digitales", respondió al ser consultado sobre su función. Afirmó que no recuerda quién lo contactó, que no existió un contrato escrito y que no recibió financiamiento por ese trabajo.

El consultor también negó haber participado durante la primera vuelta electoral y sostuvo que su intervención en la segunda etapa se limitó al asesoramiento en comunicación digital. 

Además, detalló que posee en Argentina una empresa de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y doce clientes, una academia de tecnología y una productora audiovisual. Sobre Bolivia, aseguró que nunca tuvo empresas constituidas allí, aunque admitió que tenía previsto instalar una consultora de marketing.

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