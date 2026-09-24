La Justicia ordenó al gobierno de Trump "restablecer de inmediato" el acceso a la Casa Blanca a medios vetados

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump que devuelva las acreditaciones de prensa a los medios vetados para ingresar a cubrir informaciones en la Casa Blanca.

El magistrado Timothy Kelly, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, consideró que la revocación de las acreditaciones de prensa "probablemente violó derechos constitucionales al debido proceso".

"La ‘regla general' es que ‘las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente", subrayó el juez.

En este marco, dispuso que la administración Trump debe "restablecer de inmediato" el acceso a CNN, MS NOW y Político a la Casa Blanca. Según determinó el magistrado, las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas "hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal", que permanecerá en vigor durante 14 días.

En su fallo, el juez criticó los argumentos esgrimidos por el gobierno republicano vinculados con la seguridad nacional. Evaluó que el recurso presentado ofrece escasos elementos para demostrar que esa haya sido la verdadera razón de la decisión.

El conflicto

El 18 de septiembre, Trump anunció que denegó el acceso a la Casa Blanca a los reporteros de CNN, MS NOW y Político como castigo por difundir lo que tildó como "noticias falsas".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", justificó, en tanto, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, al participar de la audiencia realizada el miércoles, en la que defendió la decisión de la Casa Blanca. También aseveró que Trump tiene autoridad para determinar quién accede al complejo presidencial.

CNN, MS NOW y Político presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, argumentando que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

La disputa provocó además una reacción conjunta de otras organizaciones periodísticas ya que las principales cadenas de televisión del país suspendieron su participación en el denominado "pool" televisivo presidencial, un sistema mediante el cual un grupo reducido de medios registra las imágenes de los actos de Trump y las comparte con otras cadenas.