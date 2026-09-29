La mejor noticia para Maricarmen: la jubilada de 87 años desalojada en España recuperó su casa

El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada tras vivir más de siete décadas en su departamento de Madrid, se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España. Ahora, la jubilada recibió una noticia que puede cambiar su situación.

La señora residía desde 1956 en un departamento de alquiler ubicado en el barrio madrileño del Retiro. Durante décadas pagó unos 500 euros mensuales bajo un contrato de renta antigua, una modalidad que mantenía el valor del alquiler muy por debajo de los precios actuales.

La situación cambió cuando el inmueble fue comprado por la sociedad de gestión inmobiliaria Urbagestión. La empresa buscó actualizar el contrato y llevó el alquiler a una cifra de entre 1650 y 2000 euros mensuales, un monto que quedaba muy por encima de la pensión de Maricarmen, cercana a los 1300-1350 euros.

Después de varios intentos que no pudieron concretarse, el desalojo finalmente se llevó adelante el 23 de septiembre. La medida generó protestas de vecinos y activistas que se habían acercado para intentar impedirla, mientras que también hubo llamados de atención internacionales sobre la situación de la jubilada.

Durante el operativo, Maricarmen tuvo que ser retirada en camilla y trasladada al hospital para recibir atención médica. Desde entonces permaneció bajo cuidado médico, mientras su caso provocaba una fuerte repercusión en España.

Cabe remarcar que, a sus 87 años, cuenta además con una discapacidad del 50% debido a problemas de movilidad.

El acuerdo que le permitirá volver a su departamento

Este martes, la historia dio un giro después de que la abogada de Maricarmen anunciara que su clienta podrá regresar a la vivienda donde pasó gran parte de su vida. El acuerdo fue alcanzado entre sus representantes y Urbagestión, con la mediación de organismos locales.

La letrada Beatriz Duro explicó en una conferencia de prensa que hubo "buena voluntad por ambas partes". Según detalló, Maricarmen tendrá un nuevo contrato y pagará una suma similar a la que abonaba antes, lo que evitará el fuerte aumento que había puesto en riesgo su permanencia en el departamento.

El nuevo acuerdo contempla una duración de ocho años y establece que el alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos netos de la jubilada. De esta manera, la cuota quedaría en torno a los 500 euros mensuales, de acuerdo con su capacidad económica.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, junto a la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño (Imagen: PSM/Europa Press).

Por ahora, Maricarmen no habló públicamente sobre el acuerdo. Su regreso al departamento podrá concretarse una vez que reciba el alta médica del hospital donde permanece internada.

Antes del encuentro con la firma, la abogada había expresado que "es la primera vez, desde que se inició todo esto hace más de seis años, que se sienta a negociar y que está dispuesto a ello". El objetivo principal era que la mujer pudiera "volver a su casa en las mismas condiciones en las que estaba cuando se fue, que son en las que lleva viviendo 70 años".

Una vez que reciba el alta médica, podrá regresar a su departamento y recuperar todas sus pertenencias, que permanecen en la vivienda desde el día del desalojo.

Cómo fue el desalojo de Maricarmen

El operativo del 23 de septiembre se produjo después de tres intentos anteriores que habían sido frenados por los tribunales. Esta vez, la comisión judicial avanzó con el procedimiento acompañada por un operativo policial.

La medida había generado una fuerte movilización en las inmediaciones del edificio del Retiro. Cerca de un centenar de vecinos y activistas se reunieron para intentar detener el desalojo, mientras que el caso también había recibido atención internacional, con llamados de distintos sectores, incluidas apelaciones desde la ONU.

El desalojo de Maricarmen había generado protestas y un fuerte reclamo por el acceso a la vivienda en Madrid (Imagen: Expansíón).

La imagen de la jubilada siendo retirada en camilla provocó una fuerte reacción en España y volvió a poner el foco sobre el acceso a la vivienda, el precio de los alquileres y la situación de las personas mayores con ingresos limitados.

Una historia que empezó en 1956

El vínculo de Maricarmen con ese departamento inició cuando su padre alquiló la vivienda en 1956. Después de la muerte de sus papás, ella continuó como inquilina durante décadas, en una época en la que existían límites legales para los aumentos de los alquileres.

Urbagestión compró el inmueble en 2018 y posteriormente buscó modificar las condiciones del contrato. La primera propuesta llevó la renta hasta unos 1.650-2.000 euros mensuales, aunque más tarde la empresa habría ofrecido reducir ese monto. Para Maricarmen, incluso esa alternativa seguía siendo difícil de afrontar con su pensión.

El conflicto terminó convirtiéndose en un reclamo mucho más amplio. Miles de personas se movilizaron en Madrid y se instaló un campamento en la Puerta del Sol para pedir el regreso de la jubilada a su hogar y reclamar cambios en las políticas de vivienda.

Duro sostuvo que el acuerdo alcanzado es el "resultado de la movilización social". La abogada también explicó que Maricarmen firmará el nuevo contrato cuando se encuentre mejor de salud.

El debate por la vivienda en España

El caso de Maricarmen se instaló en medio de una discusión más amplia sobre el acceso a la vivienda en España. El Banco de España estima que existe un faltante de unas 700.000 viviendas, al comparar la demanda existente con el ritmo de construcción de nuevos hogares.

La situación también llegó al Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció medidas de alivio en materia de vivienda y trabaja en iniciativas legislativas para responder al malestar generado por el aumento de los alquileres y la falta de oferta.

Quienes acompañaron a Maricarmen anticiparon que seguirán reclamando medidas para evitar situaciones similares y conseguir un mayor acceso a viviendas con alquileres que puedan ser afrontados por los sectores con menores ingresos.