La mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales recibió el alta: ¿Volverán a intentar ejecutarla o le perdonarán la vida?

Christa Pike volvió a la cárcel después de haberse recuperado de las complicaciones de salud que sufrió durante el intento de ejecución del pasado 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos.

La mujer, de 50 años, recibió el alta tras 10 días de internación en un hospital y continuará bajo supervisión médica en el centro penitenciario donde cumple su condena.

"Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde estuvo recluida durante más de 30 años", informaron sus abogados Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason.

Pike sobrevivió a la administración de dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico utilizado en el fallido procedimiento de ejecución que se transformó en un episodio sin precedentes.

Christa Pike fue condenada por el crimen de una estudiante.

La recuperación después de la fallida ejecución

La evolución de Pike estuvo marcada por complicaciones que, durante los primeros días, llevaron a sus abogados a temer que hubiera sufrido muerte cerebral y a evaluar la posibilidad de que tuviera que ser desconectada de los equipos de soporte vital.

Sin embargo, la mujer recuperó la conciencia el martes. "¿Dónde estoy?" y "¿Quién eres?" fueron sus primeras preguntas. La mejoría continuó el miércoles, cuando comenzó a caminar con asistencia, y el jueves, con recuperación de movimiento en sus brazos y de la capacidad pulmonar, y la ingesta de comida.

El cuadro inicial había sido mucho más complejo. En una rueda de prensa anterior al alta, la defensa había informado que Pike permanecía esposada a la cama, padecía neumonía, tenía una importante inflamación en los brazos y no podía tragar. "No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental", advirtió entonces Spivey, uno de sus abogados.

¿ Habrá un segundo intento de ejecución o le perdonarán la vida ?

Mientras Pike continúa su recuperación, el futuro de la condena permanece abierto. Las autoridades de Tennessee no confirmaron si volverán a someterla al procedimiento letal, una posibilidad que mantiene en alerta a la defensa de la reclusa.

Durante una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, reconoció ante el juez que desconoce si el estado tiene previsto realizar un segundo intento.

La incertidumbre también quedó reflejada en las advertencias de la defensa. "El estado no prometió que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución", señaló Ihnen ante el tribunal. Frente a ese escenario, los abogados volvieron a reclamar la intervención del gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena capital por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los abogados, además, consiguieron una orden judicial para que el Departamento Correccional del estado preserve todos los registros y las pruebas relacionados con el intento fallido, material que podría resultar relevante para una eventual demanda civil contra el Estado.

Christa Pike pasó más de 30 años en prisión.

Un caso sin precedentes

Pike estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820. El procedimiento había seguido adelante después de que la Corte Suprema rechazara un último recurso de la defensa para suspenderlo, presentado pocas horas antes de la fecha prevista.

El intento del 30 de septiembre terminó con la supervivencia de la condenada y su traslado en ambulancia a un hospital de la zona. La posibilidad de que sufriera daños neurológicos graves fue una de las principales preocupaciones durante la internación.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte indicó que Pike es la única persona de la que se tiene registro que haya sobrevivido después de recibir efectivamente las sustancias letales durante una ejecución en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.