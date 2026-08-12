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¡EN VIVO! Eclipse solar total 2026: así se vive el minuto a minuto

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La NASA envió aviones y globos para investigar el eclipse solar

La agencia espacial desplegará un jet a 15.000 metros de altura para estudiar la corona solar y la atmósfera.

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La NASA llevará a cabo una serie de experimentos científicos de alta tecnología durante el eclipse solar total que recorrerá el hemisferio norte. 

El objetivo de la agencia espacial estadounidense es analizar la corona solar y medir los cambios en la atmósfera de la Tierra al tiempo que la sombra de la Luna bloquea el disco solar.

Un avión a 15.000 metros y lanzamiento de globos

Para extender el tiempo de observación, el jet de investigación WB-57 volará a 15.000 metros de altura persiguiendo la sombra lunar a 740 kilómetros por hora. 

Equipado con cuatro cámaras en la nariz capaces de captar 20 imágenes por segundo, el observatorio aéreo operará por encima de las nubes para registrar luz visible e infrarroja.

En paralelo, estudiantes de universidades de Estados Unidos lanzarán globos científicos en Islandia y España. La iniciativa recopilará información sobre las protuberancias solares, la evolución de la capa límite atmosférica y los niveles de ozono.

Visibilidad del fenómeno e impacto en la tecnología

El trayecto del eclipse solar abarcará regiones de Groenlandia, Islandia y el norte de España. La directora del programa de eclipses de la NASA, Kelly Korreck, remarcó la importancia del fenómeno: "El Sol influye en nuestra vida diaria, en los satélites y en los astronautas en el espacio, y podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia"

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