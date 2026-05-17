La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por el avance del ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el estado de emergencia de salud pública de importancia internacional.

La medida fue adoptada tras la detección de un agresivo brote de ébola, impulsado por la variante del virus Bundibugyo, que afecta a las poblaciones de la República Democrática del Congo (RDC) y de Uganda.

Los factores que obligaron al organismo a dictar la alerta máxima se concentran en la provincia congoleña de Ituri, donde los centros de salud ya contabilizan ocho casos confirmados por laboratorio, cerca de 300 sospechosos y más de 80 muertes presuntas.

El escenario se complejizó en las últimas 24 horas tras confirmarse dos contagios positivos y un fallecimiento en Kampala, la capital de Uganda, sin que los pacientes tuvieran un vínculo epidemiológico aparente entre sí, lo que hace suponer la existencia de circulación comunitaria.

A pesar de la gravedad del anuncio, la OMS incluyó una aclaración técnica: si bien el contexto motivó la publicación preventiva de un aviso de "emergencia pandémica", el brote actual todavía no reúne los criterios legales estrictos para ser catalogado como tal según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Preocupación regional y coordinación de ayuda

Ante esta situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) manifestaron su extrema preocupación por el constante flujo migratorio en las regiones afectadas.

Por este motivo, convocaron a una cumbre de urgencia con los CDC de Estados Unidos, China y Europa para coordinar el envío inmediato de insumos médicos y expertos a las zonas críticas.

El ébola, cuyo último antecedente en la RDC se remontaba a fines de 2025 en la provincia de Kasai, es una enfermedad sumamente letal que presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%.

Transmisión, síntomas y objetivos de la alerta

El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales. Sus síntomas principales incluyen cuadros de fiebre alta, debilidad muscular extrema y hemorragias internas y externas de gravedad.

Con la emisión de esta declaración oficial, la OMS busca garantizar que la comunidad científica y los países centrales aporten financiamiento inmediato para el despliegue de barreras sanitarias y la distribución de tratamientos experimentales en los territorios afectados.