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Martes, 17 de marzo de 2026

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La palabra de Netanyahu tras el asesinato de Alí Larijani: "Hoy eliminamos al jefe de esa banda de mafiosos"

El primer ministro israelí confirmó el deceso de la autoridad iraní y afirmó que Israel está "debilitando al régimen" para darle al pueblo la oportunidad de derrocarlo.

Francisco Nutti

Tras confirmar la muerte del jefe del aparato de seguridad iraní, Alí Larijani, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país está "debilitando al régimen iraní" para darle al pueblo de Irán la oportunidad de derrocarlo.

"Esta mañana eliminamos a Alí Larijani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, la banda de mafiosos que de hecho controla Irán", aseguró Netanyahu en un video difundido en su cuenta de X.

"Junto con él eliminamos también al comandante de los Basij, sus secuaces, que siembran el terror en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes contra la propia población", agregó. 

Asimismo, el primer ministro describió los ataques como parte de una estrategia más amplia. "Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", sostuvo. 

También dio a conocer que existe una coordinación estrecha con Estados Unidos. "Ayer hablé extensamente con el presidente Trump. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo", dijo.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today:&quot;This morning, we eliminated Ali Larijani. Ali Larijani is the boss of the Revolutionary Guards, that group of gangsters that effectively runs Iran. Full remarks &gt;&gt;https://t.co/JA31GReiEn pic.twitter.com/qs30854KtX&mdash; Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026 "Junto con él eliminamos también al comandante de los Basij, sus secuaces, que siembran el terror en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes contra la propia población", agregó.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')}); Asimismo, el primer ministro describió los ataques como parte de una estrategia más amplia. "Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", sostuvo.&nbsp;También dio a conocer que existe una coordinación estrecha con Estados Unidos. "Ayer hablé extensamente con el presidente Trump. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo", dijo.Ali Larijani habría sido asesinado esta mañana por las fuerzas israelíes.&nbsp;
Ali Larijani habría sido asesinado esta mañana por las fuerzas israelíes. 

El comunicado de Irán

El perfil oficial de Larijani en redes sociales emitió un comunicado con fuerte carga simbólica.

En la publicación, se afirmó que "su memoria permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos mártires sentarán las bases del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años".

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