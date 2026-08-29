La pareja de la argentina detenida por el ICE denunció las condiciones en las que tienen a la joven: "Parece una cámara de tortura"

El caso de Ernestina "Tina" Pavlovsky, la argentina de 33 años que permanece bajo custodia migratoria en Texas, sumó un nuevo y preocupante capítulo.

Su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, rompió el silencio y describió las terribles condiciones que atraviesa la joven mientras espera una audiencia judicial que podría resultar determinante para su futuro.

Ernestina "Tina" Pavlovsky junto a su pareja, Cody Kosinski, quien denunció las condiciones que atraviesa la argentina desde su detención.

El crudo relato de Cody Kosinski sobre Ernestina Pavlovsky, la argentina detenida por el ICE

Una de las principales denuncias está relacionada con las condiciones de higiene y privacidad dentro del establecimiento. Según contó Kosinski, Pavlovsky le manifestó que el agua estaría contaminada y que existen restricciones para comprar agua embotellada.

El estadounidense también cuestionó las condiciones en las que las detenidas deben realizar actividades básicas. "Hay duchas comunitarias con cámaras y los guardias vigilan en todo momento y en todas partes", afirmó. Además, sostuvo que los sanitarios se encuentran expuestos y calificó la situación como "humillante".

Su preocupación se profundizó al referirse al estado de su pareja. Kosinski aseguró que Ernestina se encuentra muy afectada y que teme por su salud. Según relató, ella siente que está siendo sometida a una especie de "terrorismo psicológico" y atraviesa un enorme sufrimiento.

El hombre también recordó los primeros días posteriores al arresto, cuando Pavlovsky estuvo encerrada junto con otras mujeres en una pequeña celda. "Ella dijo que aquello se parecía a una cámara de tortura", relató Kosinski sobre lo que le transmitió su pareja.

Pavlovsky permanece alojada en un centro de detención migratoria en Texas mientras espera definiciones sobre su situación.

¿Quién es Ernestina Pavlovsky y por qué fue detenida por el ICE?

La argentina reside desde hace 13 años en Estados Unidos y desarrolló su vida principalmente en Aspen. Trabaja como personal trainer y, según su entorno, no posee antecedentes penales.

Había ingresado legalmente con una visa de turista y posteriormente estuvo casada durante cinco años con un ciudadano estadounidense, pero el trámite para conseguir la residencia permanente quedó inconcluso.

Al momento de su detención mantenía una relación con Kosinski y ambos planeaban casarse e iniciar un nuevo proceso para regularizar su situación migratoria. "No pensé que esto podría suceder", reconoció el estadounidense al hablar del impacto que tuvo el arresto.

Ernestina Pavlovsky tiene 33 años, vive desde hace más de una década en Estados Unidos y trabaja como personal trainer en Aspen.

Un juez rechazó el pedido para que Pavlovsky recuperara la libertad bajo fianza al considerar que existía riesgo de fuga. Mientras tanto, amigos y vecinos de Aspen impulsaron una campaña para ayudar a afrontar los gastos de su defensa, que ya superó los 50.000 dólares.

Todas las miradas están ahora puestas en la audiencia prevista para el 1.º de septiembre. Kosinski incluso viajó a Texas para seguir personalmente el caso, reunirse con la nueva abogada de Ernestina y buscar alternativas para mejorar su situación mientras continúa detenida.



