La terrorífica predicción de Baba Vanga para los últimos meses del 2026: catástrofes, guerra, ¿y OVNIs?

A pocos meses de terminar 2026, las predicciones atribuidas a Baba Vanga volvieron a generar repercusión. La vidente es recordada por una serie de supuestas profecías sobre acontecimientos que marcarían al mundo, aunque muchas de ellas fueron difundidas por sus seguidores y no existen registros escritos que permitan comprobarlas.

Entre las predicciones que circulan para lo que queda del año aparecen catástrofes naturales, conflictos internacionales, el avance de la inteligencia artificial y un supuesto contacto con vida extraterrestre.

Qué predijo Baba Vanga para lo que queda de 2026

Una de las predicciones más difundidas apunta a la posibilidad de grandes terremotos y erupciones volcánicas en distintas regiones del planeta. Algunas interpretaciones sostienen incluso que estos fenómenos podrían afectar entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre.

Otra de las profecías está relacionada con el avance de la inteligencia artificial. Según las versiones atribuidas a la vidente, esta tecnología tendría un crecimiento acelerado y comenzaría a generar mayores cuestionamientos por su impacto en el mercado laboral y en la sociedad.

También aparece una advertencia sobre una posible Tercera Guerra Mundial. Sus seguidores aseguran que Baba Vanga habría anticipado enfrentamientos entre grandes potencias y una escalada internacional, aunque no existen precisiones concretas sobre países involucrados ni fechas determinadas.

La predicción que más llamó la atención, sin embargo, está vinculada con noviembre de 2026. Según las versiones que circulan, durante ese mes una nave espacial descendería del cielo y se produciría un supuesto contacto que confirmaría la existencia de vida extraterrestre.

Quién fue Baba Vanga

Vangeliya Pandeva Surcheva nació el 3 de octubre de 1911 en Macedonia del Norte y pasó gran parte de su vida en Bulgaria. A los 12 años perdió la vista después de quedar atrapada en un tornado y, posteriormente, comenzó a afirmar que había desarrollado capacidades para anticipar acontecimientos.

Baba Vanga no dejó sus predicciones por escrito. Por eso, muchas de las profecías que se le atribuyen fueron transmitidas posteriormente por personas de su entorno y seguidores, lo que dificulta comprobar qué dijo realmente.

Con los años, se le atribuyeron anticipaciones relacionadas con acontecimientos como el desastre de Chernóbil, los atentados del 11 de septiembre y el tsunami del océano Índico de 2004.