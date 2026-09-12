Lady Gaga fue madre por primera vez a los 40 años. La cantante de pop fue vista junto a su bebé por las calles de California, después de no hacer públivo el nacimiento de su hijo.

El bebé es fruto de su relación con Michael Polansky, con quien mantiene una relación desde 2019 y en 2024 se comprometieron.

La artista, de 40 años, y Polansky, de 42, fueron fotografiados durante un paseo en el norte de California, en imágenes difundidas inicialmente por el sitio estadounidense Page Six, que mostró a Gaga cuando cargaba al bebé en un fular en el pecho mientras caminaba junto a su pareja.

La llegada del pequeño fue confirmada por el círculo íntimo de la artista, únicamente al medio local People, aunque los representantes de la intérprete no realizaron una declaración pública. Hasta el momento, no trascendieron el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

La maternidad era un deseo que Gaga había expresado públicamente en distintas oportunidades. En octubre de 2025, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, la cantante se refirió a su intención de formar una familia y definió la maternidad como su siguiente rol de relevancia: "Lo que de verdad quiero es ser madre. Ese será mi próximo papel protagonista, espero".







