Le negaron la libertad bajo palabra al exlegislador Edgardo Kueider y seguirá en prisión

El exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel seguirán con prisión domiciliaria luego de que la justicia paraguaya rechazara la solicitud de ambos imputados para obtener una libertad bajo palabra, en la que se sometan formalmente a los procesos judiciales correspondientes.

El pedido fue considerado como inviable por las autoridades judiciales de dicho país debido a que tanto Kueider como Guinsel son ciudadanos extranjeros "sin arraigo suficiente dentro del país".

Kueider tuvo un duro revés judicial y seguirá detenido.

Ambos cumplen una condena de dos años de prisión domiciliaria por tentativa de contrabando y están siendo investigados por lavado de dinero luego de que el exlegislador intente ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

Cuál es la situación judicial que afronta Edgardo Kueider

La Justicia de Paraguay investiga la posibilidad de que el exsenador argentino haya ingresado dinero ilegal al sistema financiero comercial en dicho país, con el que accedió a la compra de 6 departamentos y sus respectivas cocheras.

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, Kueider habría apelado a Golsur, una sociedad anónima paraguaya, para lavar activos. Esta empresa había sido adquirida por dos ciudadanos de ese país, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, meses antes de la detención del exfuncionario; además, Guinsel tenía un poder para manejar la firma.

Una condena en Paraguay por el delito de lavado de activos prevé una penalidad que ronda entre los 5 y los 10 años de prisión; mientras avanza la investigación, la justicia decidió embargar los bienes que habría comprado.

En simultáneo, Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos en Argentina. Esta situación generó que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exigiera la extradición hacia el país y, si bien el procedimiento fue aceptado en Paraguay, lo harán efectivo cuando terminen de investigarlo por delitos en esa nación.



