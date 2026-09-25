León XIV llegó a Francia para una gira de cuatro días

Como parte de una visita que se extenderá por cuatro días, el papa León XIV llegó este viernes a Francia y fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.

Se trata de la primera visita de un jefe del Vaticano a la ciudad de París desde la llegada de Benedicto XVI en 2008. Además de visitar la capital francesa, el sumo pontífice de 71 años estará presente en Lourdes y Metz.

Las primeras palabras de León XIV en suelo francés están previstas en el Palacio del Elíseo y en la sede de la Unesco, donde la Inteligencia Artificial (IA) será uno de los temas centrales.

Macron planeó obsequiarle una reproducción de los nuevos vitrales de Notre-Dame y un "fragmento de ADN sintético" sobre el que se colocó "un ejemplar único" del Evangelio.

Una multitud en espera

Luego, el papa recorrerá 2,5 kilómetros en el papamóvil por el centro de París hasta llegar a Notre-Dame, en un clima festivo y veraniego.

La jornada cerrará con una vigilia multitudinaria en el Estadio de Francia, donde se esperan 80.000 jóvenes para compartir canciones y charlas con el pontífice. Según la diócesis de París, los lugares se agotaron "en una hora".

Agenda para el sábado

En su primer acto del sábado, el líder de la Iglesia Católica abordará la parte más social de su viaje con la visita a un centro de acompañamiento a refugiados y migrantes de París.

Luego, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Concordia, para la que se inscribieron más de 600.000 fieles que coparán los Campos Elíseos y avenidas aledañas.

Temas que se van a tratar

La visita del líder espiritual de 1.400 millones de católicos movilizó un operativo de 15.000 policías y gendarmes y demandó una inversión de 27 millones de euros. Además, se acreditaron 2.500 periodistas y se sumaron 17.000 voluntarios para asistir a los fieles.

Durante su estadía, León XIV abordará cuestiones como la IA, eutanasia y agresiones sexuales en la Iglesia, y se espera que hable sobre los migrantes y la paz en Europa, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y el avance de la extrema derecha en las encuestas.

Varios niños recibieron al papa León XIV en la ciudad de París (X).

Se espera que un millón de personas sigan al papa en París, donde la expectativa se refleja en carteles de bienvenida y una gran carpa para la misa del sábado en los Campos Elíseos.

Final de la gira francesa

El domingo, León XIV viajará a Lourdes, donde se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. La gira concluirá el lunes en Metz, con un discurso enfocado en la paz y futuro de la Unión Europea.

Macron, que no asistirá a ningún acto religioso del papa, estará presente en el discurso que León XIV pronunciará y al que el Elíseo invitó a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Una misa en la catedral de la ciudad y un encuentro interreligioso cerrarán los actos en Francia del Papa, que por la noche pondrá rumbo a Roma.

El cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de los obispos franceses, destacó el impacto que generó la visita en la sociedad. "No estoy sorprendido, pero sí afortunadamente conmovido por el fervor que se está desarrollando", reconoció.