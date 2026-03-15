León XIV volvió a exigir el cese de la guerra en Medio Oriente: "La violencia es atroz"

El papa León XIV renovó este domingo su llamado urgente para detener la escalada bélica en Medio Oriente y advirtió sobre las devastadoras consecuencias humanitarias que deja el conflicto. Durante su mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Pontífice describió la situación como una tragedia marcada por una violencia "atroz".



Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Obispo de Roma se dirigió a los fieles reunidos para la oración del cuarto domingo de Cuaresma y expresó su profunda preocupación por la intensificación de los enfrentamientos armados en la región. La nueva fase del conflicto se intensificó a partir del 28 de febrero, cuando una coalición integrada por Israel y Estados Unidos lanzó operaciones militares contra Irán.

En su intervención, el líder de la Iglesia católica manifestó su dolor por el elevado costo humano de la guerra. De acuerdo con distintas fuentes, los combates ya provocaron más de 1200 muertes, entre ellas, al menos 200 niños, además de daños graves en escuelas, hospitales y zonas residenciales.

El Papa insistió en que la única salida posible es abandonar la confrontación armada y retomar con urgencia el camino de la diplomacia. "Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que perdieron a seres queridos en los ataques", expresó León XIV, visiblemente conmovido por la situación de miles de personas que debieron abandonar sus hogares.

Durante su mensaje también dirigió un pedido directo a los líderes políticos y a todas las partes involucradas en el conflicto. "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!", afirmó.

La escuela iraní atacada por error por el Ejército de los Estados Unidos.

La crisis en Líbano fue otro de los focos de su intervención. Allí, los enfrentamientos entre el ejército israelí y la organización chiita Hezbollah agravaron el panorama humanitario. Según estimaciones recientes, cerca de un millón de personas se encuentran desplazadas dentro del país y alrededor de mil murieron desde que comenzaron los combates.

Al finalizar su mensaje, el Pontífice lanzó una advertencia sobre las consecuencias de la guerra como herramienta política. "La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", concluyó.