"Les pedí que escaparan, perdí mi oportunidad de salir, no podía simplemente huir solo", dijo uno de los obreros que pasó 9 días enterrado por la riada en Nepal

Un milagroso rescate devolvió la esperanza en medio del desastre humanitario que golpea a Nepal tras el devastador colapso glaciar ocurrido el pasado 26 de agosto. Este viernes, los equipos de emergencia lograron extraer con vida a dos hombres que permanecieron atrapados durante diez días en los pasadizos subterráneos de la central hidroeléctrica Trishuli 3A.

Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron un operativo a contrarreloj para intentar salvar a más personas que podrían continuar con vida en los túneles. "Después de diez días de oscuridad, la vida ha vuelto a ver la luz", celebraron desde el Ejército nepalí a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

Las imágenes difundidas por el Ejército de Nepal mostraron la magnitud del operativo, donde uno de los trabajadores fue retirado cubierto de barro y cargado por un rescatista. El otro obrero hallado con vida fue colocado sobre una camilla entre los aplausos de quienes participaban de las tareas.

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Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjaya Shah (30) y Kabir Maharjan (45), los primeros obreros rescatados de la intrincada red de pasadizos de más de 4 kilómetros de extensión que quedó tapada por el lodo y los escombros.

El más joven de los trabajadores rescatados reveló que sobrevivió rezando y comunicándose a gritos con sus compañeros. Además, explicó que perdió la oportunidad de escapar porque permaneció en la sala de control alertando a los demás: "Mi responsabilidad era salvar la vida de todos".

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"Les dije a todos que había ocurrido un accidente y les pedí que escaparan. Para cuando terminé de hacerlo, perdí mi oportunidad de salir. Al final, no pude escapar", relató Sah a un equipo del ejército tras ser puesto a salvo y agregó: "No podía simplemente huir solo".

Durante los días bajo tierra, Sah estuvo rezando y llegó a escuchar las voces de otras personas atrapadas. Contó que permaneció recitando un mantra mientras esperaba que llegara ayuda. Se trata del "Hare Krishna Maha Mantra", una plegaria vinculada con la tradición hinduista.

Según su testimonio, acudió a esa canción milagrosa para sostenerse durante el encierro. Al salir del túnel, el obrero preguntó qué día era, una muestra de la desorientación temporal que había sufrido durante el aislamiento.

"Podíamos escucharlos cuando gritábamos y nos comunicábamos con la gente que estaba cerca", explicó Sah, quien dijo haber tenido contacto de esta forma con "tres o cuatro personas".

Ambos fueron derivados de urgencia en helicóptero al Hospital Militar Birendra en Katmandú. Shah, capataz mecánico, se encuentra en condición estable. Por su parte, Maharjan, supervisor originario de la capital, permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos.

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Los sobrevivientes fueron los primeros rescatados de la intrincada red de pasadizos de más de 4 kilómetros de extensión que quedó tapada por el lodo y los escombros.

Para llegar allí, los brigadistas lograron abrirse paso a través de un pequeño orificio excavado manualmente. Tras oír voces desde el interior, ingresaron a la estructura y retiraron a ambos hombres en camilla y cubiertos de barro.

Asciende a 1.257 la cifra de muertos

Los equipos de emergencia en el lugar mantienen la esperanza de encontrar más personas con vida. Asimismo, las operaciones son complicadas, ya que los rescatistas excavan manualmente.

Mientras que la última cifra oficial informada de víctimas fatales por la avalancha de lodo es de 1.287, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres detalló que los desaparecidos son 5.083, de los cuales alrededor de 900 son trabajadores de proyectos hidroeléctricos.