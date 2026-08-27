Liberan a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos

El futbolista argentino Matías Pourrain recuperó la libertad tras permanecer casi 20 días detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Justicia estadounidense fijó este miércoles una fianza de US$20.000, cuyo pago permitirá que el jugador abandone el centro de detención una vez completados los trámites administrativos correspondientes.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, una vez que se concrete su liberación, Pourrain no será deportado y podrá continuar jugando al fútbol en Estados Unidos. El argentino podrá permanecer en el país mientras avanza el proceso migratorio iniciado a partir de su detención.

Pourrain, de 34 años, había sido arrestado en un aeropuerto de Florida cuando viajaba junto a sus compañeros del Miami United FC rumbo a Los Ángeles, donde el equipo debía disputar un partido. Desde entonces, atravesó casi tres semanas de incertidumbre y pasó por distintos centros de detención.

La situación había generado preocupación entre sus familiares y compañeros de equipo. Desde el comienzo, la defensa del futbolista sostuvo que contaba con un permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio pendiente, aunque esa situación no evitó que las autoridades migratorias estadounidenses dispusieran su detención.

En tanto, la abogada Regina de Moraes confirmó que el jugador se encuentra en buen estado y explicó que, una vez concretada la salida del centro de detención, podrá regresar a su vivienda en Florida. La liberación bajo fianza representa así un alivio para el futbolista después de las semanas que permaneció privado de su libertad.

Sin embargo, el pago de los US$20.000 de fianza no significa el cierre del proceso migratorio. La causa continuará en la Corte de Migraciones de Estados Unidos y, de acuerdo con la defensa, podría extenderse durante varios años. Mientras tanto, Pourrain podrá permanecer en territorio estadounidense y retomar su actividad profesional.

De esta manera, después de 20 días detenido y de haber pasado por diferentes centros de detención, el futbolista argentino quedó a un paso de recuperar su libertad. Su salida pondrá fin a una situación que comenzó de manera inesperada cuando viajaba con su equipo para disputar un partido y que ahora continuará por la vía judicial migratoria.