Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
TRAS UN MES

Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos

Iliana Lick recuperó su libertad tras permanecer un mes bajo custodia de las autoridades migratorias y haber abonado una fianza de 10.000 dólares.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La niñera argentina Iliana Lick fue liberada en las últimas horas en Estados Unidos tras haber permanecido un mes encarcelada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, luego de lograr el pago de la fianza impuesta por la Justicia norteamericana mediante una colecta solidaria. 

Tras el fallo, la mujer de 30 años se alojó temporalmente en El Paso, estado de Texas, para luego retornar a Filadelfia.

Colecta solidaria para pagar la fianza migratoria

La liberación de la joven fue posible gracias a una campaña impulsada por su novio a través de la plataforma GoFundMe

La iniciativa acumuló más de 220 donaciones y superó la meta inicial, alcanzando un total de 18.820 dólares con los que se saldó el monto de 10.000 dólares exigido por el tribunal para otorgarle el beneficio.

"Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", expresó Steven Melchiorre en la publicación donde agradeció el apoyo recibido.

El origen de la detención en el aeropuerto de Filadelfia

La peripecia judicial de la joven se inició el 11 de julio en la terminal aérea de Filadelfia, cuando se disponía a viajar a Kansas para presenciar un partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

En ese momento, agentes de la Policía la interceptaron y la derivaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde el organismo estadounidense argumentaron que la argentina registraba un ingreso legal al país el 17 de marzo de 2023, pero con el plazo de visado vencido. 

Pese a que la joven fundamentó que se encontraba realizando los trámites para regularizar su estatus, las autoridades mantuvieron la medida preventiva que la mantuvo bajo arresto por 30 días.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

4
Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen
HOMICIDIO

Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

5
Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?
UNO POR UNO

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

Últimas noticias de Estados Unidos