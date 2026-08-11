Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos

La niñera argentina Iliana Lick fue liberada en las últimas horas en Estados Unidos tras haber permanecido un mes encarcelada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, luego de lograr el pago de la fianza impuesta por la Justicia norteamericana mediante una colecta solidaria.

Tras el fallo, la mujer de 30 años se alojó temporalmente en El Paso, estado de Texas, para luego retornar a Filadelfia.

Colecta solidaria para pagar la fianza migratoria

La liberación de la joven fue posible gracias a una campaña impulsada por su novio a través de la plataforma GoFundMe.

La iniciativa acumuló más de 220 donaciones y superó la meta inicial, alcanzando un total de 18.820 dólares con los que se saldó el monto de 10.000 dólares exigido por el tribunal para otorgarle el beneficio.

"Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", expresó Steven Melchiorre en la publicación donde agradeció el apoyo recibido.

El origen de la detención en el aeropuerto de Filadelfia

La peripecia judicial de la joven se inició el 11 de julio en la terminal aérea de Filadelfia, cuando se disponía a viajar a Kansas para presenciar un partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

En ese momento, agentes de la Policía la interceptaron y la derivaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde el organismo estadounidense argumentaron que la argentina registraba un ingreso legal al país el 17 de marzo de 2023, pero con el plazo de visado vencido.

Pese a que la joven fundamentó que se encontraba realizando los trámites para regularizar su estatus, las autoridades mantuvieron la medida preventiva que la mantuvo bajo arresto por 30 días.