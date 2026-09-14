Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte ratificaron su plan para independizarse: "Autodeterminación"

Los máximos dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte presentaron este lunes una declaración conjunta y firmaron un acuerdo institucional para impulsar la separación de sus naciones respecto del gobierno central del Reino Unido.

Definieron la iniciativa como un momento determinante para el mapa político de las islas británicas. Se trata de una fuerte crisis interna que sucede en pleno conflicto diplomático con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Este documento histórico y estratégico fue suscrito por el primer ministro escocés, John Swinney (Partido Nacional Escocés - SNP), el referente de Gales, Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), y la jefa de Gobierno de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill (Sinn Féin). Asimismo, la actividad contó con la participación de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald.

A través de una postura unificada ante el Palacio de Westminster, los dirigentes partidarios cuestionaron la autoridad del Ejecutivo británico sobre las decisiones soberanas de sus respectivos pueblos.

"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia", manifestaron durante el lanzamiento del acuerdo.

En esa línea, el "memorando de entendimiento" firmado por los referentes establece pautas de trabajo cooperativo orientadas a consolidar "economías más fuertes y justas", fomentar el uso y desarrollo de "recursos energéticos propios" y promover el retorno de sus territorios al bloque de la Unión Europea (UE).

Por su parte, la titular del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, calificó el evento de "histórico" y enfatizó: "Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro".

Si bien los tres espacios coinciden en la ruptura con la corona británica, los dirigentes aclararon que cada fuerza política mantiene su propio cronograma e itinerario legal para concretar la desvinculación.

Los líderes señalaron que aunque cada espacio mantiene "posiciones constitucionales diferentes y cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su propio tiempo", la alianza busca "garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones".

"Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido. Para los que nos ven en todas estas islas, para los que nos ven en todo el mundo, no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin", afirmaron de forma unánime.

Los dirigentes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales que firmaron un acuerdo de entendimiento para independizarse de Reino Unido (EFE).

Ante el reclamo formal para que Londres "se prepare y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción", la respuesta del gobierno central no se hizo esperar.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó la postura de sus antecesores y remarcó que no autorizará nuevas convocatorias a referéndums independentistas, como el realizado en Escocia en 2014, salvo que exista una tendencia mayoritaria, sostenida y contundente en los sondeos de opinión pública, condición que, según indicó, las encuestas actuales no reflejan.

La situación de cada país y su dependencia de Reino Unido

Sobre Escocia podemos señalar que fue reino independiente durante siglos antes de integrarse políticamente con Inglaterra, cuando en 1603, las coronas de ambos territorios quedaron en manos del mismo monarca, aunque mantuvieron instituciones propias.

Luego, Gales fue incorporado progresivamente al dominio inglés durante la Edad Media y selló su integración a Inglaterra durante el siglo XVI. Igualmente, la identidad galesa se mantuvo a través de su lengua, sus tradiciones y su cultura.

El caso de Irlanda del Norte es distinto al de las otras dos naciones, ya que el principal reclamo del nacionalismo republicano consiste terminar con la pertenencia al Reino Unido y avanzar hacia una Irlanda reunificada.



