Llegaron los pasajeros del vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia y Benjamín Netanyahu recibió a uno de los héroes

Los pasajeros del vuelo FZ 1073 de Flydubai regresaron a Israel luego de permanecer durante varias horas en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita, donde el avión tuvo que aterrizar de emergencia tras un incidente en pleno vuelo.

El vuelo había partido desde el aeropuerto de Dubái y estaba previsto que aterrizara en Tel Aviv; sin embargo, el piloto de la aeronave sufrió un ataque por parte del copiloto y un grupo de viajeros decidió intervenir para neutralizar al agresor.

Luego del aterrizaje de emergencia, los turistas debieron permanecer en territorio saudí mientras se organizaba la logística para continuar con el vuelo, en el que enviaron un avión de rescate israelí.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión de Tel Aviv, los pasajeros fueron recibidos entre aplausos por decenas de personas con banderas nacionales bajo el grito "el pueblo de Israel vive".

El encuentro de Benjamin Netanyahu con uno de los pasajeros

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió en su despacho al pasajero que decidió defender a la tripulación luego del incidente, le dio un abrazo y aseguró que se trató de una acción "increíble".

"Eres un héroe, lo que hiciste fue algo increíble. Te veo a vos y veo un león, a un gran héroe", puntualizó el mandatario israelí; además, se sorprendió por las manchas de sangre que le habían quedado al tripulante sobre la remera.

El vuelo de la aerolínea Flydubai que partió desde Emiratos Árabes Unidos contaba con una tripulación de 174 pasajeros, de los cuales 166 eran israelíes y 27 eran menores de edad. Según detallaron, todos se encontraban en buen estado de salud.



