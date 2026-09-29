¡VIDEOS! Lluvias torrenciales en Barcelona: rescates y caos en el transporte

Una serie de lluvias torrenciales azotó la ciudad de Barcelona y sus zonas metropolitanas, provocando severos anegamientos de calles, avenidas y estaciones de transporte.

Las intensas precipitaciones acumuladas en pocas horas desbordaron el sistema de drenaje urbano, lo que obligó a desplegar operativos de rescate de emergencia para asistir a personas varadas.

Las autoridades locales activaron la alerta meteorológica máxima y recomendaron a la población evitar desplazamientos no esenciales ante la peligrosidad del temporal.

Operativos de emergencia y rescate de personas varadas

Los servicios de rescate y dotaciones de bomberos intervinieron en decenas de llamados para evacuar a conductores cuyos vehículos quedaron atrapados por la acumulación de agua.

Diversos tramos viales debieron ser cortados de forma preventiva para evitar accidentes ante la baja visibilidad y el avance de la correntada en zonas bajas.

Asimismo, viviendas y comercios situados en plantas bajas sufrieron inundaciones que provocaron daños materiales aún en proceso de evaluación.

Colapso operativo en el sistema de transporte público

El transporte público de la región registró serias complicaciones con la interrupción temporal de varias líneas del servicio de metro por filtraciones masivas de agua.

La red de trenes de cercanías también sufrió cancelaciones y demoras considerables a causa del anegamiento de las vías en accesos clave a la ciudad.

Las cuadrillas de mantenimiento continúan trabajando en el drenaje de los túneles para intentar restablecer la circulación normal a medida que disminuya la intensidad del temporal.