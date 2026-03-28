Los hutíes lanzaron misiles desde Yemen contra Israel y se amplía la guerra en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este sábado tras un ataque con misiles lanzado desde Yemen hacia Israel. La ofensiva fue atribuida a los rebeldes hutíes -grupo rebelde que controla parte del gobierno yemení-, que confirmaron haber apuntado contra objetivos militares en territorio israelí.

El episodio se da a un mes del inicio de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que ya se extendió a otros países de la región y ahora suma un nuevo escenario.

Israel interceptó los misiles y los hutíes amenazan con continuar

Según informaron las propias Fuerzas de Defensa de Israel, los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar los proyectiles pocos minutos después del lanzamiento, sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

Horas más tarde, los hutíes -grupo que controla parte de Yemen- confirmaron la autoría del ataque y señalaron que se trató de una andanada de misiles balísticos dirigida contra "objetivos militares estratégicos".

Desde la organización justificaron la ofensiva como una respuesta a los ataques israelíes en Irán, Líbano, Irak y territorios palestinos, y advirtieron que las acciones continuarán mientras siga la escalada en la región.

La advertencia ya había sido anticipada por el vocero militar hutí, Yahya Saree, quien horas antes había asegurado que estaban listos para una "intervención militar directa".

El ataque confirma la expansión del conflicto en Medio Oriente, que suma cada vez más actores y eleva la tensión internacional con nuevos focos de enfrentamiento.