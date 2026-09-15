Los regímenes autoritarios ya gobiernan a 4 de cada 10 personas en el mundo

En el marco del Día Internacional de la Democracia, que se conmemora cada 15 de septiembre, un informe de The Economist volvió a poner cifras sobre una pregunta cada vez más incómoda: cuántos países del mundo pueden considerarse democracias y cuántos ya viven bajo regímenes autoritarios. La respuesta no es alentadora. Apenas 26 países califican como "democracias plenas", mientras que los regímenes autoritarios gobiernan a casi el 40% de la población mundial.

Cómo se mide la democracia en el mundo





El Índice de Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de

analiza ay les asigna un puntaje del 0 al 10. Para eso evalúa cinco dimensiones: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Según ese resultado, cada país queda en una de cuatro categorías: democracia plena (8 a 10 puntos), democracia defectuosa (6 a 8), régimen híbrido (4 a 6) y régimen autoritario (menos de 4). La distinción clave está en el medio: una "democracia defectuosa" tiene elecciones libres y respeta las libertades básicas, pero arrastra fallas estructurales en la calidad institucional, la participación o la cultura política.

Cómo quedó repartido el mundo





En su edición 2025, la más reciente, el índice mostró un mapa desigual. Las democracias plenas son las menos numerosas: apenas 26 países, donde vive solo el 6,6% de la población mundial. Las democracias defectuosas suman 48 países (38,4% de la población); los regímenes híbridos, 32 países (15,7%); y los regímenes autoritarios, 61 países, que concentran el 39,2% de los habitantes del planeta.

El dato de fondo trae, por una vez, una señal positiva: tras ocho años de retroceso sostenido, el informe habló de una estabilización de la democracia a nivel global, lo que sugeriría el fin de la larga recesión democrática. En 2025, Angola fue el único país que ingresó al grupo de los regímenes autoritarios.

Quiénes lideran y quiénes quedan en el fondo





En la cima se repite un patrón conocido: los países nórdicos.

encabeza la tabla, seguida por Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia y Dinamarca, todas democracias plenas con puntajes cercanos al máximo.

Entre las bajas más resonantes aparece Estados Unidos, que cayó del puesto 28 al 34 y sigue clasificado como "democracia defectuosa", categoría en la que quedó atrapado desde 2016. En sentido inverso, Francia recuperó el estatus de democracia plena tras haberlo perdido años atrás.

Dónde está la Argentina



La Argentina figura, una vez más, dentro del grupo de las "democracias defectuosas".

aunque sigue lejos del umbral de 8 que la haría saltar a democracia plena.

El contraste regional es elocuente: en toda América Latina, solo Uruguay y Costa Rica son consideradas democracias plenas. Junto a la Argentina comparten la categoría de defectuosas países como Brasil, Chile y Colombia, mientras que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití aparecen en el extremo autoritario del tablero.