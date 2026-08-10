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Lunes, 10 de agosto de 2026

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DESASTRE

Los videos más impactantes del fatal terremoto que sacudió a Colombia

El sismo de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en Chocó y se sintió con fuerza en varias ciudades colombianas, donde hubo evacuaciones y escenas de tensión.

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Un fuerte terremoto sacudió este lunes distintas zonas de Colombia y dejó 20 muertos y graves daños en varias ciudades. 

La magnitud del sismo también provocó evacuaciones y momentos de tensión que quedaron registrados en distintos videos.

El sismo ocurrió durante la mañana y alcanzó una magnitud de 7,4. El epicentro se ubicó en el departamento de Chocó, sobre la costa del Pacífico, aunque el movimiento también fue percibido con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades.

Las imágenes que comenzaron a circular muestran la intensidad del terremoto. En algunos edificios se registraron grietas y desprendimientos, mientras que en varias zonas los habitantes evacuaron sus viviendas y lugares de trabajo por precaución.

Las imágenes también permitieron conocer la magnitud de los daños causados por el terremoto, cuyo impacto llegó hasta Ecuador y Panamá, donde en distintas localidades se realizaron evacuaciones preventivas.

Videos: así fue el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y dejó muertos y graves destrozos

Las imágenes que comenzaron a circular muestran la intensidad del terremoto. En algunos edificios se registraron grietas y desprendimientos, mientras que en varias zonas los habitantes evacuaron sus viviendas y lugares de trabajo por precaución.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Las imágenes también permitieron conocer la magnitud de los daños causados por el terremoto, cuyo impacto llegó hasta Ecuador y Panamá, donde en distintas localidades se realizaron evacuaciones preventivas.Videos: así fue el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y dejó muertos y graves destrozosEl terremoto en Colombia provocó graves destrozos (X/@VickyDavilaH).
El terremoto en Colombia provocó graves destrozos (X/@VickyDavilaH).


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