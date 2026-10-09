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Viernes, 9 de octubre de 2026

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CONMOCIÓN

Los videos más impactantes del fuerte terremoto que sacudió a Panamá y Colombia

El potente movimiento sísmico provocó evacuaciones y momentos de tensión entre los habitantes. Mientras las autoridades evalúan posibles daños, las imágenes de lo ocurrido recorren las redes sociales.

Maia Burczynsky
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Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó momentos de tensión y preocupación entre los habitantes y turistas que se encontraban en el país.

La magnitud del movimiento fue tal que llevó a las autoridades a emitir una alerta por posible tsunami en distintos países de América Central y del Sur.

Mientras los organismos de emergencia evaluaban las consecuencias del sismo, incluidos posibles daños estructurales y derrumbes, comenzaron a difundirse videos de las evacuaciones y los momentos de tensión vividos por la población. 

Terremoto en Panamá: ¿Dónde fue el epicentro y qué se sabe?

Según los primeros informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 12.56, hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el centro-sur del territorio panameño.

Si bien los primeros reportes señalaron una magnitud de 7,6, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una cifra de 7,2. Estas diferencias pueden producirse durante las primeras evaluaciones de un movimiento sísmico, ya que los organismos utilizan distintos métodos de medición.

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sectores costeros de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

La advertencia también alcanzó inicialmente a Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las evaluaciones pueden variar hora tras hora, dado que dependen 100% de la naturaleza. 

Los videos más impactantes del terremoto en Panamá

Las primeras imágenes difundidas después del movimiento muestran evacuaciones de edificios y personas reunidas en las calles de Ciudad de Panamá, mientras los habitantes intentaban conocer el alcance del fenómeno. 

En paralelo, las autoridades y los equipos de emergencia realizan tareas de búsqueda de posibles víctimas y recorren las zonas afectadas por el terremoto. 

Los operativos se concentran especialmente en las áreas donde se reportaron derrumbes y daños estructurales, con el objetivo de localizar a personas que pudieran haber quedado atrapadas entre los escombros. 

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