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Domingo, 16 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
POR LA RELECCIÓN

Lula lanzó su campaña con foco en soberanía y presupuesto militar

El presidente de Brasil inició en São Bernardo do Campo su octava carrera presidencial prometiendo reforzar las Fuerzas Armadas y proteger los recursos estratégicos frente a injerencias externas.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este domingo el acto de inicio de su campaña electoral en Vila Euclides, distrito sindical de São Bernardo do Campo

En su discurso de apertura, el líder del Partido de los Trabajadores prometió un incremento en el presupuesto de defensa nacional para prevenir eventuales intervenciones militares o presiones de potencias extranjeras sobre la soberanía territorial.

El mandatario formuló su planteo en el marco del lanzamiento formal de la fórmula oficialista, la cual vuelve a integrar junto al actual vicepresidente Geraldo Alckmin

Ante una coalición compuesta por el PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Partido Verde y Rede, el jefe de Estado argumentó la urgencia de desarrollar la industria bélica local como una medida disuasoria para garantizar la estabilidad institucional del país.

Un cambio de estrategia centrado en la defensa y los recursos estratégicos

"Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra", afirmó Luiz Inácio Lula da Silva ante la militancia. 

La declaración pública fue leída en el ambiente político como un cuestionamiento implícito a las recientes incursiones militares internacionales desplegadas por Estados Unidos en la región.

Durante su intervención, el jefe del Poder Ejecutivo instó a los partidos de izquierda a no relegar la agenda de seguridad exterior. 

Asimismo, cuestionó el déficit de desarrollo tecnológico militar en la región y remarcó la necesidad de resguardar los yacimientos minerales y recursos naturales estratégicos ante el interés de las potencias globales.

Apoyo al voto femenino y escenario político hacia las urnas

La jornada contempló una apelación estratégica destinada a consolidar la adhesión del padrón femenino mediante la presentación de programas de salud, guarderías y herramientas de prevención contra la violencia de género. 

En ese contexto, la primera dama Janja da Silva tomó la palabra antes de que el propio presidente ratificara su postura frente a las competencias constitucionales del Gobierno frente al Congreso.

La carrera electoral hacia los comicios presidenciales ubica a Luiz Inácio Lula da Silva en competencia directa contra el senador Flávio Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal

Para consultar detalles oficiales sobre las etapas del calendario electoral, padrones y normativas vigentes, se puede acceder al portal del Tribunal Superior Eleitoral de Brasil .

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