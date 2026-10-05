Lula reconoció que el resultado de las elecciones de Brasil lo "sorprendió" y aseguró que se prepara para el balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue "inesperado" y admitió que estaba convencido de que podía evitar el balotaje. El mandatario enfrentará ahora al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

"Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", afirmó Lula durante su primer pronunciamiento tras el cierre del escrutinio, realizado en un hotel de San Pablo. El presidente también destacó la participación ciudadana y remarcó: "Muchas veces, el resultado es inesperado".

Con el 99,23% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro alcanzó el 47,17%, mientras que Lula obtuvo el 44,99%, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE). El candidato del Partido Liberal consiguió más de 55,5 millones de votos y terminó al frente del recuento.

De cara al balotaje, Lula planteó la elección como una disputa entre dos proyectos políticos y cuestionó duramente a su adversario. "Del otro lado, solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro", sostuvo, en referencia a Flávio Bolsonaro y a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario también señaló que buscará sumar a los electores que no participaron de la primera vuelta. Más de 28 millones de brasileños no acudieron a las urnas, un caudal que podría resultar decisivo en una elección ajustada.

"Vamos a analizar qué proyectos tiene el país", afirmó Lula, quien deberá ahora ampliar su respaldo entre los votantes que eligieron a otros candidatos para intentar conseguir un nuevo mandato presidencial.