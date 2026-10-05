Lula reveló su estrategia de cara al balotaje en Brasil y desafió a Flávio Bolsonaro: "Soy bueno en el mata-mata"

Lula da Silva anticipó cómo encarará las tres semanas que quedan hasta el balotaje presidencial de Brasil, después de haber quedado segundo en las elecciones del domingo frente a Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño, que obtuvo poco más del 45% de los votos contra el 47% de su rival, reconoció que el resultado fue "inesperado", aunque se mostró confiado en revertir la elección el 25 de octubre.

En su primera intervención tras conocerse los resultados, Lula agradeció a los millones de brasileños que participaron de la jornada electoral y se refirió al balotaje: "A partir de ahora comienza una nueva campaña", afirmó.

Lula también apuntó contra Bolsonaro y adelantó uno de los ejes con los que buscará revertir la historia. "Del otro lado es una biografía tenebrosa, con sospechas gravísimas, con relación con el crimen organizado. Todo eso va a quedar claro", aseguró.

De cara a las semanas restantes, el mandatario sostuvo que buscará poner en discusión el modelo de país que propone para un eventual nuevo período. "Vamos a mostrar el Brasil que ya construimos y el que queremos seguir construyendo. Vamos a seguir invirtiendo en educación, en universidades, en investigación", detalló.

"Soy bueno en el mata-mata", aseguró Lula de cara al balotaje en Brasil.

Otro de los objetivos que planteó para la campaña será captar a los electores que no participaron de la primera vuelta. Lula destacó que esos ciudadanos pueden resultar determinantes el 25 de octubre: "Tenemos que ir a buscar esos 29 millones de brasileños que no votaron, para que sepan que el voto es necesario para definir el futuro de este país".

El presidente brasileño volvió a desafiar a Bolsonaro y a la oposición al referirse a la definición electoral como una disputa que aún está abierta. "Que se preparen porque los vamos a derrotar. Soy bueno en el mata-mata", advirtió, y cerró con otra metáfora deportiva: "El partido está a punto de comenzar, estamos en el tiempo extra".

En este punto, el mandatario aseguró que buscará convencer al electorado sobre la continuidad de su proyecto de desarrollo para el país: "En este tiempo extra mostraremos al pueblo la importancia de seguir con los proyectos de desarrollo tecnológico y científico, con la exploración de tierras raras y minerales críticos, y con el crecimiento de la nueva industria en Brasil".