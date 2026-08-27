Luna de Sangre: ¿Desde dónde podrá disfrutarse este fenómeno astronómico?

El calendario astronómico de 2026 cierra agosto con un fenómeno que invita a mirar el cielo durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Se trata del último eclipse del año, un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde distintos puntos del planeta y que tendrá a la Luna como protagonista.

Durante la noche del 27 al 28 de agosto, el satélite natural de la Tierra atravesará la sombra proyectada por nuestro planeta y una gran parte de su superficie adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza.

El fenómeno, conocido popularmente como "Luna de Sangre", podrá verse a simple vista y no representa riesgos para la salud ocular, a diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares.

Luna de Sangre en Argentina: ¿desde dónde podrá verse?

El eclipse lunar parcial podrá observarse en gran parte de América, Europa y África. En la Argentina, el fenómeno será visible de principio a fin, siempre que las condiciones meteorológicas permitan contar con un cielo despejado.

A diferencia de otros acontecimientos astronómicos que pueden observarse únicamente desde determinadas regiones, este eclipse tendrá una amplia zona de visibilidad.

La fase de mayor espectacularidad se extenderá durante más de tres horas. En ese período, la Luna irá modificando su apariencia a medida que la sombra de la Tierra avance sobre el disco lunar.

El eclipse lunar parcial podrá verse en todas las regiones de Argentina y su punto máximo será a las 1:14 de la madrugada.

Las fases del eclipse y los horarios en Argentina

El fenómeno estará dividido en distintas etapas:

Inicio de la fase penumbral: a las 22:23 del jueves 27 de agosto . En este momento, la Luna comenzará a atravesar la penumbra terrestre, la parte más externa de la sombra. El cambio será sutil y puede resultar difícil de distinguir a simple vista.

a las . En este momento, la Luna comenzará a atravesar la penumbra terrestre, la parte más externa de la sombra. El cambio será sutil y puede resultar difícil de distinguir a simple vista. Comienzo del eclipse parcial: a las 23:33 . Será el momento en que la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, comenzará a cubrir el disco lunar. A partir de aquí se podrá observar con mayor claridad el avance de la sombra sobre la superficie.

a las . Será el momento en que la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, comenzará a cubrir el disco lunar. A partir de aquí se podrá observar con mayor claridad el avance de la sombra sobre la superficie. Punto máximo del eclipse: a la 1:14 del viernes 28 . Será el punto de mayor cobertura, cuando cerca del 95% de la Luna se encuentre dentro de la umbra terrestre. En ese instante, el satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza.

a la . Será el punto de mayor cobertura, cuando cerca del 95% de la Luna se encuentre dentro de la umbra terrestre. En ese instante, el satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza. Final del eclipse parcial: aproximadamente a las 2:52 . La Luna comenzará a abandonar la umbra y recuperará progresivamente su iluminación habitual.

aproximadamente a las . La Luna comenzará a abandonar la umbra y recuperará progresivamente su iluminación habitual. Final de la fase penumbral: alrededor de las 4:01. Con este momento concluirá definitivamente el fenómeno visible desde la Argentina.





En total, el eclipse tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, lo que permitirá seguir sus distintas etapas durante buena parte de la noche.

Durante el eclipse, la Tierra bloqueará la luz solar que llega a la Luna, creando una sombra.



Cómo ver el eclipse lunar o "Luna de Sangre"

Una de las principales ventajas del eclipse lunar es que no requiere ningún tipo de protección especial para observarlo. A diferencia de los eclipses solares, mirar directamente la Luna durante un eclipse lunar no implica un riesgo para la vista.

Para disfrutar mejor del fenómeno, los especialistas recomiendan buscar un lugar con poca contaminación lumínica, lejos de las luces intensas de las ciudades, y con un horizonte lo más despejado posible. Esto permitirá apreciar con mayor claridad los cambios de iluminación y color que atravesará el satélite.

Aunque el eclipse podrá observarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia y permitir identificar algunos detalles del relieve lunar mientras la sombra avanza.