Malvinas: Trump advirtió que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un "desastre potencial" y aseguró que podría intervenir para intentar resolver la disputa si ambos países solicitaran su ayuda.

Trump habló sobre las Malvinas durante una conferencia con periodistas en Dublín, luego de reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. El mandatario estadounidense calificó al archipiélago de "muy interesante" y sostuvo que Argentina y el Reino Unido están actualmente "enfadados" entre sí.

Qué dijo Trump sobre un posible conflicto por las Malvinas

Consultado sobre la posibilidad de que la tensión entre Argentina y el Reino Unido derivara en un nuevo enfrentamiento, similar al ocurrido en 1982, Trump aseguró: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial". Y agregó: "Si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

El presidente estadounidense también recordó que las Malvinas se encuentran bajo administración británica desde 1833, mientras que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas.

Trump afirmó que recordaba que, cuando era niño, los británicos "entraron y se apoderaron de ellas", aunque planteó dudas sobre si actualmente estarían dispuestos a hacer lo mismo debido a los problemas internos que enfrenta el Reino Unido.

En ese sentido, mencionó las dificultades vinculadas con la inmigración y la energía, y señaló que un eventual desplazamiento hacia las islas implicaría "semanas en barcos".

Las declaraciones se producen luego de que la cuestión Malvinas volviera a cobrar protagonismo a partir de las propias declaraciones de Trump a fines de agosto. En esa oportunidad, el mandatario había afirmado que Estados Unidos estaba revisando su posición sobre el archipiélago.