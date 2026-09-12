Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 12 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CONTUNDENTE

Malvinas: Trump advirtió que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos se refirió al conflicto por las Islas Malvinas y aseguró que podría intervenir para intentar resolver la disputa si ambos países solicitaran su ayuda.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un nuevo conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un "desastre potencial" y aseguró que podría intervenir para intentar resolver la disputa si ambos países solicitaran su ayuda.

Trump habló sobre las Malvinas durante una conferencia con periodistas en Dublín, luego de reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. El mandatario estadounidense calificó al archipiélago de "muy interesante" y sostuvo que Argentina y el Reino Unido están actualmente "enfadados" entre sí.

Qué dijo Trump sobre un posible conflicto por las Malvinas

Consultado sobre la posibilidad de que la tensión entre Argentina y el Reino Unido derivara en un nuevo enfrentamiento, similar al ocurrido en 1982, Trump aseguró: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial". Y agregó: "Si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

El presidente estadounidense también recordó que las Malvinas se encuentran bajo administración británica desde 1833, mientras que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas.

Malvinas: Trump advirtió que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido sería un "desastre potencial"

Trump afirmó que recordaba que, cuando era niño, los británicos "entraron y se apoderaron de ellas", aunque planteó dudas sobre si actualmente estarían dispuestos a hacer lo mismo debido a los problemas internos que enfrenta el Reino Unido.

En ese sentido, mencionó las dificultades vinculadas con la inmigración y la energía, y señaló que un eventual desplazamiento hacia las islas implicaría "semanas en barcos".

Las declaraciones se producen luego de que la cuestión Malvinas volviera a cobrar protagonismo a partir de las propias declaraciones de Trump a fines de agosto. En esa oportunidad, el mandatario había afirmado que Estados Unidos estaba revisando su posición sobre el archipiélago.

Esta nota habla de:
1
Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: herederos, bienes y sucesión
EN DETALLES

Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: herederos, bienes y sucesión

2
Giro en el clima en Buenos Aires: el SMN anticipa lluvias, ráfagas de 50 km/h y una fuerte baja de temperatura
CLAVE

Giro en el clima en Buenos Aires: el SMN anticipa lluvias, ráfagas de 50 km/h y una fuerte baja de temperatura

3
Murió un peatón atropellado por un colectivo en una importante avenida de CABA
TRÁGICO

Murió un peatón atropellado por un colectivo en una importante avenida de CABA

4
Hallaron 30 ataúdes, dos urnas funerarias y cenizas en el interior de una panadería
HORROR

Hallaron 30 ataúdes, dos urnas funerarias y cenizas en el interior de una panadería

5
Los 5 signos que se quedan con toda la suerte, el amor y el éxito en septiembre
ELEGIDOS

Los 5 signos que se quedan con toda la suerte, el amor y el éxito en septiembre

Últimas noticias de Islas Malvinas