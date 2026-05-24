María Corina Machado anunció que será candidata a presidenta de Venezuela

La activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció este sábado que presentará su candidatura a la presidencia y volverá a Venezuela antes de que termine el 2026.

Durante una reunión en Panamá junto a otros líderes de la oposición, la dirigente ratificó su postulación de cara a una futura contienda electoral en su país.

El anuncio se produce meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, acontecimiento que reconfiguró el escenario político venezolano y derivó en la asunción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, cuya gestión es respaldada por la administración de Donald Trump.

Respecto a sus aspiraciones presidenciales, María Corina Machado manifestó: "Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto".

Transición y reformas electorales

Durante la conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, la líder de la plataforma opositora sostuvo que se mantiene el compromiso de avanzar hacia una transición democrática a través de comicios libres y justas.

No obstante, aclaró que organizar una elección con condiciones transparentes demandaría entre siete y nueve meses de preparación logística e institucional.

Entre las medidas que la dirigente considera indispensables para el proceso se encuentran la designación de autoridades neutrales al frente del Consejo Nacional Electoral, la actualización profunda del padrón de votantes y el establecimiento de garantías cívicas.

Esto último, según explicó, busca reincorporar al sistema a millones de ciudadanos de la diáspora en el exterior y permitir que los candidatos opositores compitan sin interferencias del Estado.

El camino desde el exilio

María Corina Machado permanece en el exilio desde diciembre pasado, tras haber pasado 11 meses resguardada en distintos puntos de Venezuela.

Luego de abandonar el territorio nacional, la activista viajó a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en reconocimiento a su labor política y civil.

En los últimos años, la ingeniera y exdiputada se consolidó como la principal figura de la resistencia al chavismo.

A pesar de haber sido inhabilitada para competir en los comicios presidenciales de 2024 -lo que la llevó a respaldar la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia-, la dirigente proyecta su retorno definitivo para la reconstrucción del país en coordinación con aliados internacionales.

Al evaluar las condiciones deseadas para el nuevo proceso electoral, concluyó: "Ahora lo que hemos planteado es que queremos elecciones en las que todo el mundo pueda votar, elecciones que corrijan la perversión del sistema actual".