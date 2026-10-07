Quién es Mari Carmen Abascal, símbolo de la crisis habitacional en España y el mundo

La historia de Mari Carmen Abascal, una jubilada de 87 años, cobró notoriedad internacional tras transformarse en un símbolo de la lucha contra los desahucios y la crisis habitacional en España.

Su resistencia pacífica frente a la orden de desalojo de su vivienda visibilizó el impacto social de las ejecuciones hipotecarias en adultos mayores y familias vulnerables.

La situación judicial que atravesó la mujer movilizó a colectivos sociales y vecinos de la ciudad de Madrid, quienes se organizaron en las inmediaciones de su domicilio para impedir la ejecución del lanzamiento.

El caso generó un intenso debate público en el país europeo sobre el derecho a la vivienda digna y los abusos del mercado inmobiliario.

Resistencia comunitaria y la marcha de las plataformas sociales

El conflicto de Mari Carmen Abascal impulsó la intervención de agrupaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que utilizaron su testimonio para denunciar la falta de alternativas habitacionales para personas de la tercera edad.

Las manifestaciones vecinales permitieron postergar en sucesivas oportunidades las órdenes dictadas por los tribunales locales.

Su caso puso en evidencia la desprotección de los sectores vulnerables frente a los fondos de inversión y la especulación financiera. La difusión de su historia derivó en pedidos formales ante el Ayuntamiento de Madrid para garantizar soluciones habitacionales definitivas y frenar los desalojos sin alternativa de realojo.

Impacto en la agenda pública y el debate legislativo

La figura de la jubilada trascendió el ámbito judicial e influyó en discusiones parlamentarias orientadas a reformar la Ley de Vivienda e incorporar mayores protecciones para los inquilinos y propietarios en situación de indefensión.

Su lucha sirvió como catalizador para endurecer los requisitos legales exigidos a los grandes tenedores de inmuebles antes de concretar un desahucio.

El testimonio de Mari Carmen Abascal permanece como una referencia central en las movilizaciones de los movimientos sociales que exigen frenar los desalojos de familias vulnerables en el territorio español.