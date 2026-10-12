Este martes 13 operan al papa León XIV

El papa León XIV mantuvo este lunes su agenda de trabajo habitual con audiencias y actividades programadas en el Vaticano, a pocas horas de ser internado el próximo martes 13 en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar.

El procedimiento quirúrgico busca extirpar la lesión detectada en un chequeo preventivo. Sin embargo, el anuncio generó incertidumbre en la comunidad eclesiástica sobre la ratificación de los plazos para su próxima gira por Sudamérica.

Voluntad de viaje y palabras a los fieles

Durante una de sus intervenciones públicas ante fieles en la plaza de San Pedro, el pontífice hizo referencia a su actividad oficial al expresar: "Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré".

El mensaje fue recibido por observadores vaticanos como un gesto claro de su intención de concretar el viaje apostólico a la Argentina, Uruguay y Perú, previsto a menos de un mes de la operación.

A pesar de las señales de optimismo del pontífice, la confirmación definitiva del itinerario dependerá de la evolución médica posterior a la cirugía.

Los especialistas del centro de salud seguirán de cerca el proceso postoperatorio para determinar si el período de recuperación le permitirá afrontar exigencias de vuelo y traslados internacionales.

Controles médicos y expectativas postoperatorias

La detección del cuadro se produjo durante revisiones de salud de rutina de la máxima autoridad de la Iglesia. La intervención demandará una estancia hospitalaria estimada en una semana, período en el cual las audiencias públicas y compromisos presenciales permanecen suspendidos temporalmente.

El equipo médico que asistirá al Santo Padre brindará información sobre la evolución del estado de salud una vez concluida la práctica quirúrgica. Desde el Vaticano reiteraron que la agenda previa a la internación se desarrolló sin alteraciones, a la espera de los partes médicos oficiales.