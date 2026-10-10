Masacre en Estados Unidos: un hombre mató a siete integrantes de su familia y luego se quitó la vida

Estados Unidos atraviesa horas de conmoción tras un tiroteo en el que un hombre asesinó a siete integrantes de su familia, entre ellos un niño, un bebé y una mujer embarazada, y luego se quitó la vida.

El episodio tuvo lugar el viernes por la tarde en Erie, una ciudad del estado de Pensilvania. Según el relato de un testigo, primero el atacante comenzó a disparar contra dos mujeres.

Los efectivos llegaron a la zona a las 16.52, tras recibir una alerta del sistema local ShotSpotter, que detecta posibles disparos. Frente a una vivienda encontraron sin vida a las dos mujeres.

Al revisar el interior de la casa, los policías hallaron a otras siete personas, entre ellas al presunto agresor.

Una de las víctimas todavía presentaba signos vitales, pero murió poco después, mientras era trasladada a un hospital cercano.

La casa donde ocurrió la masacre (Captura Google Maps).

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, expresó su impacto por lo ocurrido y destacó la gravedad del episodio.

"Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir", manifestó, según testimonios levantados por Fox News.

Cómo ocurrió el ataque que dejó nueve muertos en Pensilvania

Según la reconstrucción policial, el hombre habría disparado primero contra las dos mujeres que estaban en la calle y después ingresó a la vivienda. Una vez adentro, atacó a las personas que se encontraban en el lugar y finalmente se quitó la vida.

"Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia", declaró el jefe policial Rick Lorah.

Las autoridades explicaron que ocho de las personas involucradas, incluido el presunto atacante, pertenecían a una misma familia.

La novena víctima era amiga de una de las mujeres. Además, seis de los familiares vivían en la casa donde ocurrió el ataque.

Entre las víctimas había dos menores: un niño de cinco años y una bebé de un año y 10 meses, cuyos cuerpos fueron encontrados en el primer piso.

En la planta superior, los efectivos hallaron a otras cuatro personas: dos mujeres de 24 y 44 años y dos hombres de 19 y 21. En ese mismo sector estaba el sospechoso, de 45 años.

Las otras dos víctimas eran mujeres de 37 y 51 años, quienes recibieron los disparos en el exterior de la propiedad. La Policía también confirmó que una de las mujeres estaba embarazada de ocho meses.

Qué se sabe del arma utilizada en el ataque

En el marco de la investigación, la Policía informó que el arma empleada fue un revólver calibre .44. Según los primeros datos oficiales, estaba registrado a nombre del presunto agresor.

Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas ni del hombre señalado como responsable del ataque.

El SWAT participó del procedimiento.

En un comunicado, la Policía de Erie explicó que los agentes llegaron al lugar con información limitada sobre lo que estaba ocurriendo. Por ese motivo, usaron granadas aturdidoras antes de ingresar a la vivienda.

Al entrar, comprobaron que el atacante ya había muerto, por lo que no se produjo un enfrentamiento armado con los efectivos que participaron del procedimiento.

Qué dijeron las autoridades tras la masacre

Después del ataque, la ciudad de Erie emitió un comunicado para informar sobre lo ocurrido y llevar tranquilidad a los vecinos.

"Esta noche, una terrible tragedia ocurrió cerca de las calles 7th y Perry en Erie, dejando varias víctimas mortales", indicó la ciudad de Erie en un comunicado.

"Comprendemos que esta noticia causa profunda conmoción y tristeza a nuestros residentes, y queremos asegurar al público que la situación está bajo control. El atacante falleció y, por el momento, no existe ninguna amenaza ni peligro para la población. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados por la tragedia de esta noche", agregó.

El gobernador de Pensilvania expresó sus condolencias

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también se pronunció sobre el tiroteo y comunicó que puso a disposición los recursos del estado para acompañar a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, tras la tragedia.

El funcionario se refirió al hecho como un "trágico tiroteo masivo ocurrido anoche, en el que perdieron la vida nueve de nuestros conciudadanos de Pensilvania".

"Me duele profundamente lo sucedido a esta familia. Lori [esposa de Shapiro] y yo oramos por sus seres queridos y por toda la comunidad de Erie", manifestó.



