Masacre en Sudáfrica: en una fiesta tres hombres matan a 11 personas

Al menos 11 personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque a tiros perpetrado por tres hombres armados en una casa del municipio de KwaMakhutha, a unos 30 kilómetros de Durban, en Sudáfrica.

El hecho ocurrió mientras se celebraba una fiesta privada y la policía investiga una posible disputa entre grupos rivales como la causa principal de los disparos.

El violento episodio se desató poco antes de las 23 del martes, cuando los sospechosos ingresaron a la vivienda y abrieron fuego a quemarropa contra los presentes.

Diez víctimas fallecieron en el lugar y una undécima murió en el hospital, entre las cuales se encontraba una mujer embarazada.

Operativo policial de urgencia y líneas de investigación

Tras la balacera, los peritos acordonaron la escena e iniciaron los peritajes forenses para determinar la mecánica del hecho. Además, los investigadores analizan si el incendio de un automóvil cercano está relacionado con el escape de los agresores.

El comisario interino desplegó un operativo especial de 72 horas para dar con el paradero de los tres sospechosos que permanecen prófugos. Las primeras hipótesis apuntan a que algunas de las víctimas estaban vinculadas a investigaciones delictivas.

"Las víctimas, entre ellas una mujer embarazada, se encontraban reunidas en una casa poco antes de las 23 del martes cuando los atacantes armados ingresaron al sitio y abrieron fuego", dijo Thamsanqa Ntuli, jefe del gobierno provincial de KwaZulu-Natal.

Escalada de homicidios e inseguridad en la región

El gobernador Thamsanqa Ntuli calificó los asesinatos como "realmente perturbadores" y solicitó la colaboración inmediata de la comunidad civil para identificar a los responsables de la masacre.

"El incidente deja a la comunidad profundamente conmocionada y sumida en el dolor", expresó Thamsanqa Ntuli.

Este acontecimiento se suma a una serie de tiroteos masivos que afectan al país debido a la alta circulación de armas de fuego ilegales. Las estadísticas oficiales registran más de 5000 homicidios trimestrales, lo que motivó el despliegue de soldados en zonas conflictivas para intentar frenar la violencia.