Masivo acampe en la Puerta del Sol presiona por el precio de los alquileres en España

Un acampe en la Puerta del Sol de Madrid mantiene la presión sobre el presidente de España, Pedro Sánchez, en reclamo de medidas de contención para la crisis de vivienda.

Decenas de manifestantes instalaron tiendas de campaña tras una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, motivada por el reciente desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años que residía desde hacía siete décadas en la misma propiedad.

La protesta busca forzar la aprobación de un real decreto ley destinado a regular el valor de las locaciones y limitar el impacto de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.



"O cae el rentismo o cae el gobierno", expresaron desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos en el marco de las asambleas organizadas en el centro madrileño.

Negociaciones parlamentarias y el impacto de los fondos

La iniciativa en debate busca frenar las ejecuciones de desahucio promovidas por corporaciones financieras y regular las áreas con valores tensionados. Las agrupaciones sectoriales advierten que el 4% del parque residencial español pertenece a fondos de inversión que administran más de un millón de unidades en el país.

El texto legislativo ingresará a debate parlamentario, donde el oficialismo requerirá apoyos de las bancadas aliadas para alcanzar la ratificación en el plazo constitucional de 30 días.

Tensión política con el gobierno regional

La manifestación expuso la confrontación entre la administración central y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La mandataria regional rechazó aplicar la regulación de precios contemplada en la normativa vigente, calificada como restrictiva por el sector inmobiliario.

El Ejecutivo español evaluará las demandas para definir si incorpora modificaciones adicionales al texto legislativo en las próximas rondas de negociación.