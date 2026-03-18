Irán ejecutó a un hombre acusado de realizar tareas de espionaje para Israel

Irán ejecutó este miércoles a un hombre identificado como Kouroush Keyvani, condenado por la Corta Suprema del país persa por realizar tareas de espionaje para Israel, en medio de la guerra de Medio Oriente.

La información fue difundida por Mizan News, la agencia de noticias oficial del Poder Judicial del país persa, consignaron medios internacionales.

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Mizan News precisó que Keyvani había sido acusado de proporcionar imágenes e información sobre "ubicaciones sensibles" dentro de Irán.

Además, consignó que había sido detenido durante la guerra de 12 días de Irán contra Israel en junio último, conflicto en el cual Estados Unidos participó con ataques a instalaciones nucleares del país persa.

La captura fue concretado por el brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en una propiedad situada el condado iraní de Savojbolagh.

Durante del operativo, las autoridades confiscaron 30.000 euros en efectivo, equipos de comunicación satelital y tecnología de vigilancia calificada como "sofisticada", además de una camioneta y una moto.

El reporte detalló además que la Justicia comprobó reuniones del presunto espía con agentes del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel.

Además, el medio del Poder Judicial del país persa detalló que Keyvani había recibido entrenamiento en "seis países europeos y en Tel Aviv".