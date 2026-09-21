Vetador vetado: medios de Estados Unidos suspendieron la cobertura conjunta de Donald Trump

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos tomaron la decisión coordinada de suspender la cobertura conjunta del presidente Donald Trump.

La medida se concretó como respuesta al veto dispuesto por la Casa Blanca contra profesionales de la prensa, interrumpiendo el tradicional sistema de transmisión compartida para eventos ejecutivos.

Respaldo gremial y acciones judiciales

La postura adoptada por los canales de noticias busca solidarizarse con las organizaciones periodísticas que sufrieron la revocación de sus credenciales de acceso.

Ante la restricción impuesta por la administración central, las empresas afectadas impulsaron presentaciones ante la Justicia para exigir el restablecimiento inmediato de los permisos de trabajo en el recinto presidencial.

Asimismo, los representantes legales de los equipos desplazados solicitarán una orden de emergencia mientras avanza el proceso judicial.

La controversia escaló al plano legal argumentando la vulneración de derechos vinculados al libre ejercicio de la libertad de expresión y al acceso igualitario a la información pública.

La postura oficial frente al periodismo

Por su parte, la administración nacional justificó las restricciones aplicadas sobre determinados profesionales.

En sus intervenciones públicas, Donald Trump sostuvo que la decisión busca combatir lo que considera "noticias falsas", reafirmando su postura crítica hacia el tratamiento que brindan las cadenas televisivas a su gestión de gobierno.

El conflicto generó un alto impacto en el ámbito político internacional al alterar los mecanismos de difusión institucional. En los próximos días se esperan nuevas audiencias en los tribunales para resolver las medidas cautelares sobre el ingreso de los cronistas a la sede gubernamental.